В Самаре введен в эксплуатацию крытый футбольный манеж

Министерство строительства Самарской области получило разрешение на ввод в эксплуатацию крытого футбольного манежа. Спортивный объект построен в рамках реализации нацпроектов на прилегающей территории стадиона "Солидарность Самара Арена".
Объект включает футбольный манеж с искусственным футбольным полем размером 105*68 метров и зрительской трибуной, а также двухэтажный административно-бытовой блок с раздевалками, тренажерными залами и медпунктом.
В настоящее время совместно с минимущеста идет работа по оформлению объекта в собственность Самарской области, после чего он будет передан в оперативное управление подведомственному учреждению минспорта — ГАУ СО "Самара Арена".
Развитие спортивной инфраструктуры — одно из приоритетных направлений программы социально-экономического развития Самарской области. В наступающем 2025 г. в регионе появится свыше 75 новых спортивных объектов.
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Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!