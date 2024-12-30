В селе Новинки Волжского района возникли проблемы с газом

В понедельник, 30 декабря, село Новинки, входящее в сельское поселение Рождествено Волжского района, осталось без газа. Об этом редакции Волга Ньюс сообщили местные жители.

Проблемы с газом в селе возникли накануне — в сети образовался конденсат, из-за которого из строя выходили котлы, а также падало давление. Без газа оставались отдельные дома. Приехавшие 29 декабря газовики смогли лишь на время улучшить ситуацию. А в ночь на 30 декабря без газа осталось все село, в котором проживает около 50 человек (не все дома газифицированы).

Жители винят в проблемах подрядчика, который прокладывал подземный газопровод в село в этом году. По их словам, в трубы могла попасть вода из-за нарушения технологии прокладки.

"Ремонтная бригада СВГК проводит в селе Новинки работу по восстановлению газоснабжения одного индивидуального дома, - комментируют в компании. - Ранее аналогичные работы были проведены еще для двух домов. Всего в селе Новинки по данным СВГК газифицировано девять домов. В случае, если аналогичные заявки поступят от иных домовладений села, то восстановительные работы будут проведены и для их. Предварительная причина нарушения газоснабжения - водяной конденсат в газопроводе. На 31 декабря намечена продувка распределительного газопровода в селе Новинки при помощи мобильной компрессорной установки".