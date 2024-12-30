В селе Новинки Волжского района возникли проблемы с газом

В понедельник, 30 декабря, село Новинки, входящее в сельское поселение Рождествено Волжского района, осталось без газа. Об этом редакции Волга Ньюс сообщили местные жители.
Проблемы с газом в селе возникли накануне — в сети образовался конденсат, из-за которого из строя выходили котлы, а также падало давление. Без газа оставались отдельные дома. Приехавшие 29 декабря газовики смогли лишь на время улучшить ситуацию. А в ночь на 30 декабря без газа осталось все село, в котором проживает около 50 человек (не все дома газифицированы).
Жители винят в проблемах подрядчика, который прокладывал подземный газопровод в село в этом году. По их словам, в трубы могла попасть вода из-за нарушения технологии прокладки.
"Ремонтная бригада СВГК проводит в селе Новинки работу по восстановлению газоснабжения одного индивидуального дома, - комментируют в компании. - Ранее аналогичные работы были проведены еще для двух домов. Всего в селе Новинки по данным СВГК газифицировано девять домов. В случае, если аналогичные заявки поступят от иных домовладений села, то восстановительные работы будут проведены и для их. Предварительная причина нарушения газоснабжения - водяной конденсат в газопроводе. На 31 декабря намечена продувка распределительного газопровода в селе Новинки при помощи мобильной компрессорной установки".
Последние комментарии
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?