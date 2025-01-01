Прокуратура взяла на контроль коммунальную аварию в поселке Мехзавод

В среду, 1 января, жители 1 квартала поселка Мехзавод остались без холодной воды. По официальным данным, холодное водоснабжение полностью отсутствует в 22 многоквартирных домах, в 46 вода приходит на пониженном давлении, передает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Отмечается, что теплоснабжение не нарушено. Ведутся ремонтные работы ПАО "Т-Плюс".
Заместитель прокурора Красноглинского района Андрей Немродов на месте координирует работу представителей администрации района и аварийных служб.
Надзорным органом организована проверка исполнения законодательства о водоснабжении, по результатам которой будет решен вопрос о мерах реагирования. Прокуратурой взят на контроль ход ремонтных работ вплоть до фактического восстановления подачи воды в дома потребителей", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Небольшая предыстория: гражданка, подавшая в суд, открыто враждует с данным ТСЖ по совершенно другим причинам. По записям с камеры видно, как перед падением мать ребенка подозвала его к себе и что-то сказала на ухо, после чего ребенок побежал и специально упал, а гражданка М.М. умышленно раздула из этой ситуации скандал и обратилась в суд с требованием компенсации в пол миллиона. Надеюсь на полученные деньги гражданка приобретет для своего ребенка нормальную зимнюю обувь и обратится за психологической помощью.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???