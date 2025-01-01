Прокуратура взяла на контроль коммунальную аварию в поселке Мехзавод

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В среду, 1 января, жители 1 квартала поселка Мехзавод остались без холодной воды. По официальным данным, холодное водоснабжение полностью отсутствует в 22 многоквартирных домах, в 46 вода приходит на пониженном давлении, передает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Фото: Прокуратура Самарской области