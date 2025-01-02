Коммунальную аварию на Мехзаводе и Новой Самаре планируют устранить 2 января

В четверг, 2 января, продолжаются ремонтно-восстановительные работы на Московском шоссе, 20 км.
Напомним, что 1 января на водоводе диаметром 700 мм произошел технологический отказ, в части домов пос. Мехзавод и мкр Новая Самара снизилось давление холодного водоснабжения, вода может не доходить до верхних этажей.
На месте работают 10 спецмашин и 20 специалистов. Ситуация осложнена тем, что в месте ремонта проходят коммуникации сторонних организаций. Часть работ приходится делать вручную.
На место направлены два бойлера: ул. Баженова, 4 и 1 квартал, 29. В течение дня они могут менять местоположение, уезжать на дозаправку.
"Прилагаются все усилия, чтобы восстановить ХВС в полном объеме до конца суток 2 января", сообщает пресс-служба ресурсной организации.
Последние комментарии
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?