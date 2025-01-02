Коммунальную аварию на Мехзаводе и Новой Самаре планируют устранить 2 января

В четверг, 2 января, продолжаются ремонтно-восстановительные работы на Московском шоссе, 20 км.

Напомним, что 1 января на водоводе диаметром 700 мм произошел технологический отказ, в части домов пос. Мехзавод и мкр Новая Самара снизилось давление холодного водоснабжения, вода может не доходить до верхних этажей.

На месте работают 10 спецмашин и 20 специалистов. Ситуация осложнена тем, что в месте ремонта проходят коммуникации сторонних организаций. Часть работ приходится делать вручную.

На место направлены два бойлера: ул. Баженова, 4 и 1 квартал, 29. В течение дня они могут менять местоположение, уезжать на дозаправку.

"Прилагаются все усилия, чтобы восстановить ХВС в полном объеме до конца суток 2 января", сообщает пресс-служба ресурсной организации.