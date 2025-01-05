Причиной ДТП с двумя погибшими в Самарской области стал выезд на встречную полосу

ГУ МВД России по Самарской области сообщило подробности смертельного ДТП, произошедшего в Самарской области.

Напомним, авария произошла на 103 км дороги Самара — Большая Черниговка в Большеглушицком районе. В результате погибли два человека и еще семеро — пострадали.

По данным ГУ МВД, в 18:10 31-летний водитель Toyota Camry выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Elantra. В результате водитель Toyota и девятилетний пассажир Hyundai скончались на месте до приезда "скорой помощи".

В связи с аварией начата доследственная проверка. Ее ход контролирует прокуратура.