У "Крыльев Советов" могут появиться новые спонсоры

У ФК "Крыльев Советов" могут появиться новые спонсоры на 600 млн руб., сообщает инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.
По его информации, это Альфа-Банк и некая букмекерская контора (Не Пари). Каждый из них готов вкладывать в клуб по 300 млн в год.
"На 10 января запланировано собрание акционеров клуба, где выберут новый совет директоров. Затем состоится СД, на котором решат вопрос с новым гендиром. Им должен стать действующий комдир ФНЛ — Тер-Абрамян", — написал Иван Карпов.
Также в руководство "Крыльев" может войти бывший председатель совета директоров "Пари НН" Дмитрий Кондратов. Карпов отмечает, что именно с приходом Кондратова в самарском клубе появятся спонсоры.
Последние комментарии
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!