У "Крыльев Советов" могут появиться новые спонсоры

У ФК "Крыльев Советов" могут появиться новые спонсоры на 600 млн руб., сообщает инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По его информации, это Альфа-Банк и некая букмекерская контора (Не Пари). Каждый из них готов вкладывать в клуб по 300 млн в год.

"На 10 января запланировано собрание акционеров клуба, где выберут новый совет директоров. Затем состоится СД, на котором решат вопрос с новым гендиром. Им должен стать действующий комдир ФНЛ — Тер-Абрамян", — написал Иван Карпов.

Также в руководство "Крыльев" может войти бывший председатель совета директоров "Пари НН" Дмитрий Кондратов. Карпов отмечает, что именно с приходом Кондратова в самарском клубе появятся спонсоры.