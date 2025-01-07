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Футбол Спорт

У "Крыльев Советов" могут появиться новые спонсоры

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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У ФК "Крыльев Советов" могут появиться новые спонсоры на 600 млн руб., сообщает инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По его информации, это Альфа-Банк и некая букмекерская контора (Не Пари). Каждый из них готов вкладывать в клуб по 300 млн в год.

"На 10 января запланировано собрание акционеров клуба, где выберут новый совет директоров. Затем состоится СД, на котором решат вопрос с новым гендиром. Им должен стать действующий комдир ФНЛ — Тер-Абрамян", — написал Иван Карпов.

Также в руководство "Крыльев" может войти бывший председатель совета директоров "Пари НН" Дмитрий Кондратов. Карпов отмечает, что именно с приходом Кондратова в самарском клубе появятся спонсоры.

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