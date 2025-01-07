"Акрон" заинтересовался сербским нападающим Лазаром Романичем

ФК "Акрон" проявляет интерес к нападающему "Железничара" Лазару Романичу, сообщает sport24.ru со ссылкой на президента сербского клуба Зорана Наунковича.

"К Романичу проявляют интерес "Ахмат", "Пари НН", "Акрон", "Рубин" и "Ростов". Есть клубы и из других стран, которые интересуются Лазаром. Пока это все, что можно сказать" — заявил Наункович в беседе с изданием.

В нынешнем сезоне 26-летний Лазар Романич провел за "Железничар" 19 матчей, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает сербского форварда в 1,5 млн евро.