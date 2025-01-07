"Акрон" заинтересовался сербским нападающим Лазаром Романичем

ФК "Акрон" проявляет интерес к нападающему "Железничара" Лазару Романичу, сообщает sport24.ru со ссылкой на президента сербского клуба Зорана Наунковича.
"К Романичу проявляют интерес "Ахмат", "Пари НН", "Акрон", "Рубин" и "Ростов". Есть клубы и из других стран, которые интересуются Лазаром. Пока это все, что можно сказать" — заявил Наункович в беседе с изданием.
В нынешнем сезоне 26-летний Лазар Романич провел за "Железничар" 19 матчей, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает сербского форварда в 1,5 млн евро.
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Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!