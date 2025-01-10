Молодой водитель из Самарской области насмерть сбил пешехода, переключая музыку

В Приволжский районный суд Самарской области отправилось уголовное дело 19-летнего парня, участвовавшего в смертельном ДТП. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ночью в июне 2024 г. парень ехал на ВАЗ-21103 по дороге Обшаровка — Золотая Гора со скоростью 90 км/ч. В какой-то момент он отвлекся на переключение музыки в телефоне, выехал на встречную полосу и сбил пешехода, который шел по левому краю проезжей части. В результате пострадавший погиб.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека").