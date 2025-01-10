В Камышлинском районе восстановили электроснабжение потребителей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.
Напомним, в ночь с 9 на 10 января почти 1500 домов остались без электричества в Сергиевском и Камышлинском районах.
В Камышлинском районе восстановили электроснабжение потребителей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.
Напомним, в ночь с 9 на 10 января почти 1500 домов остались без электричества в Сергиевском и Камышлинском районах.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?