Назначен министр по вопросам общественной безопасности Самарской области

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Стало известно о новом назначении в органах власти Самарской области. Пост министра по вопросам общественной безопасности с 10 января занял Евгений Московцев. Об этом Волга Ньюс сообщил источник в региональном правительстве.