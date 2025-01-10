16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Назначен министр по вопросам общественной безопасности Самарской области Министерство информполитики Самарской области возглавила Дина Черемушкина Ольга Собещанская станет замом председателя правительства Самарской области Губернатор назначил главу минцифры Самарской области Михаил Смирнов: "Власть должна быть сильной"

Облправительство Власть и политика

Назначен министр по вопросам общественной безопасности Самарской области

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 145
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Стало известно о новом назначении в органах власти Самарской области. Пост министра по вопросам общественной безопасности с 10 января занял Евгений Московцев. Об этом Волга Ньюс сообщил источник в региональном правительстве.

Губернатор Вячеслав Федорищев анонсировал назначение министра на последнем пленарном заседании губдумы. Евгений Московцев ранее работал в департаменте по вопросам правопорядка и противодействия коррупции в должности заместителя руководителя.

Также глава региона сообщал о предстоящем назначении еще шести министров. Посмотрите весь список. 

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:11 Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко

Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:08 Правительство Самарской области готовит новую заявку на финансирование строительства и реконструкции социальных объектов

Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:05 Дмитрий Азаров назначил Ирину Калягину на должность министра культуры Самарской области

На послерыбьи и рак рыба...

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2