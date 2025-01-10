Назначен министр по вопросам общественной безопасности Самарской области

Стало известно о новом назначении в органах власти Самарской области. Пост министра по вопросам общественной безопасности с 10 января занял Евгений Московцев. Об этом Волга Ньюс сообщил источник в региональном правительстве.
Губернатор Вячеслав Федорищев анонсировал назначение министра на последнем пленарном заседании губдумы. Евгений Московцев ранее работал в департаменте по вопросам правопорядка и противодействия коррупции в должности заместителя руководителя.
Также глава региона сообщал о предстоящем назначении еще шести министров. Посмотрите весь список.
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