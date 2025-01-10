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Суды Происшествия

Иностранца осудили за контрабанду более тысячи упаковок тестостерона

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В России суд вынес приговор гражданину Казахстана, которого ранее задержали сотрудники Самарской таможни.

Фото: пресс-служба Самарской таможни

Ранее таможенники задержали 34-летнего иностранца, который пытался ввезти в Россию 1220 упаковок с 9,5 кг тестостерона. При этом товар был спрятан в ящике с инструментами и в полостях в кабине. Задержанный признался, что за перевозку ему обещали вознаграждение.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 226.1 ("Контрабанда сильнодействующих веществ") и ч. 3 ст. 234 ("Незаконный оборот сильнодействующих веществ с целью сбыта").

Суд назначил ему полтора года лишения свободы и штраф 50 тыс. рублей.

Гид потребителя

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