Иностранца осудили за контрабанду более тысячи упаковок тестостерона

В России суд вынес приговор гражданину Казахстана, которого ранее задержали сотрудники Самарской таможни.

Ранее таможенники задержали 34-летнего иностранца, который пытался ввезти в Россию 1220 упаковок с 9,5 кг тестостерона. При этом товар был спрятан в ящике с инструментами и в полостях в кабине. Задержанный признался, что за перевозку ему обещали вознаграждение.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 226.1 ("Контрабанда сильнодействующих веществ") и ч. 3 ст. 234 ("Незаконный оборот сильнодействующих веществ с целью сбыта").

Суд назначил ему полтора года лишения свободы и штраф 50 тыс. рублей.