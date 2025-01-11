Аэропорт Курумоч закрыл воздушное пространство

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В субботу, 11 января, аэропорт Курумоч ограничил прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов, сообщил пресс-секретарь ФАВТ (Росавиация) Артем Кореняко. Ограничения введены с 14:00.