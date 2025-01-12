На зимний сбор в Турции отправятся 32 футболиста "Крыльев Советов"

На первый FONBET зимний сбор в Турции отправятся 32 футболиста "Крыльев Советов", сообщает пресс-служба клуба.
Вместе с основной командой на сбор отправятся футболисты "Крыльев Советов-2" Владимир Игнатенко и Николай Максимов.
Первый сбор продлится с 13 января по 24 января. В рамках УТС у самарской команды запланировано два матча — 22 января "Крылья" сыграют с болгарским клубом "Ботев", а 24 января с сербским "Единство".
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Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!