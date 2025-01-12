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Футбол Спорт

На зимний сбор в Турции отправятся 32 футболиста "Крыльев Советов"

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На первый FONBET зимний сбор в Турции отправятся 32 футболиста "Крыльев Советов", сообщает пресс-служба клуба.

Вместе с основной командой на сбор отправятся футболисты "Крыльев Советов-2" Владимир Игнатенко и Николай Максимов.

Первый сбор продлится с 13 января по 24 января. В рамках УТС у самарской команды запланировано два матча —  22 января "Крылья" сыграют с болгарским клубом "Ботев", а 24 января с сербским "Единство".

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