На зимний сбор в Турции отправятся 32 футболиста "Крыльев Советов"

На первый FONBET зимний сбор в Турции отправятся 32 футболиста "Крыльев Советов", сообщает пресс-служба клуба.

Вместе с основной командой на сбор отправятся футболисты "Крыльев Советов-2" Владимир Игнатенко и Николай Максимов.

Первый сбор продлится с 13 января по 24 января. В рамках УТС у самарской команды запланировано два матча — 22 января "Крылья" сыграют с болгарским клубом "Ботев", а 24 января с сербским "Единство".