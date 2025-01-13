Иван Носков: "Торговли в самодельных "сараях" больше не будет!"

В Самаре начался вывоз незаконных стационарных объектов. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает глава города Иван Носков.
"Начинаем наводить порядок и формировать культуру торговли в Самаре. В прошлом году приступили к ревизии незаконно установленных нестационарных торговых объектов (киосков, ларьков). Теперь начинаем их демонтировать, за два дня вывезли 15 киосков. И это только начало, работа будет продолжена и на этой неделе", — пишет мэр.
Всем предпринимателем, чьи торговые точки были или будут ликвидированы, необходимо обратиться в департамент экономического развития, инвестиций и торговли для оформления документов.
"Торговли в самодельных "сараях", с раскладушек, а то и с земли больше не будет!", — резюмирует Носков.
Также в областной столице будут развиваться Самарские ярмарки — специально оборудованные павильоны, оформленные в едином стиле, с комфортными условиями для продавцов и покупателей. "Сейчас в Самаре 26 таких ярмарок, кроме того, нет недостатка в стационарных магазинах, и сетевых, и магазинов формата "у дома". Стихийные рынки "из 90-х" Самаре точно не нужны", — пишет глава города.
"Прошу все контролирующие органы подключаться к работе, выявлять и наказывать хозяев тех торговых объектов, которые нарушают правила торговли и ставят под угрозу жизнь и здоровье самарцев. Администрации города и районов поручил активизировать эту работу, но в то же время с пониманием относиться к тем, кто хочет работать цивилизованно, и оказывать всю возможную поддержку", — говорится в сообщении.
Последние комментарии
В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно
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