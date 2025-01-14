Из дела об афере с криптовалютой с упоминанием сына полицейского могут выделить эпизоды

Стало известно о развитии истории, в которой упоминали сына высокопоставленного полицейского и группировку из 12 самарцев. Работой над уголовным делом снова занимаются ульяновские полицейские.

Ранее сообщалось, что по версии следствия организатором криминальной схемы стал 22-летний житель Самары, который вовлек в противоправную деятельность своих знакомых. В одной из социальных сетей злоумышленники создали страницу, на которой предлагали гражданам вкладывать деньги в выгодные сделки на криптовалютной бирже. Они сообщали, что в их проекте работает команда профессиональных трейдеров, которые гарантируют максимальную доходность вложений.

В арендованных коттеджах обвиняемые с участием привлеченных актеров регулярно снимали и выпускали рекламные ролики, рассказывая о якобы успешных финансовых операциях и высоких заработках участников бизнеса.

"Полученные от граждан деньги первое время возвращались им с процентами. Это помогало расширять базу клиентов, которые переводили все более крупные суммы. Однако через некоторое время выплаты прекратились, а аферисты перестали выходить на связь", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следствием установлены личности 422 потерпевших из 17 регионов России. Общая сумма ущерба составила более 37 млн рублей. Расследование завершили еще весной 2024 года.

Как подтвердили на тот момент порталу "Волга Ньюс" в УМВД по Ульяновской области, речь в сообщении МВД РФ идет о группе, в связи с которой упоминали Рамазана Гаджиева. СМИ и некоторые потерпевшие в пабликах считали его сыном начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте, базирующегося в Самаре, Минатулы Гаджиева.

В одном из пабликов был выложен рекламный контракт и сообщалось, что Рамазана наняли просто как актера для съемки роликов и он ничего не знал о действиях возможных мошенников. Последние же, используя его аккаунт, под именем Виталия Крикунова показывали "красивую жизнь" и предлагали подписчикам инвестировать.

На этой неделе удалось узнать у судьбе уголовного дела. По данным полиции Ульяновской области, дело направляли в Октябрьский районный суд Самары. Но материалы вернули в следствие, чтоб выделить в отдельное производство некоторые эпизоды в отношении части фигурантов. В ближайшее время дело планируют снова направить в суд.