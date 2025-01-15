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Суды Происшествия

В Самаре пересмотрят приговор экс-главе МП "Благоустройство" за растрату на юриста

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском областном суде зарегистрирована жалоба Евгения Садовникова на приговор за растрату. Мужчина ранее возглавлял муниципальное предприятие "Благоустройство".

Напомним, сначала Садовникова обвиняли в мошенничестве со снегом.

"Имея возможность эксплуатировать полигон для вывоза снега, Садовников вступил в сговор с неустановленными лицами для хищения средств департамента городского хозяйства и экологии Самары. Неустановленные лица из числа сотрудников МП, на которых были возложены обязанности по контролю журнала порядка вывоза снега, вносили в журнал данные о вывозе снежных масс, не относящихся к муниципальным контрактам, тем самым завышая объемы выполненных работ. Второе — неустановленные лица из числа сотрудников МП "Благоустройство" должны были внести в ведомости ложные сведения, содержащие завышенные объемы вывезенного на полигоны снега. Третье — неустановленные лица из числа сотрудников МБУ Самары "Дорожное хозяйство", на которых возложены обязанности по проверкам объемов вывезенного снега, должны были согласовать ведомости, содержащие ложные сведения о завышенных объемах", — рассказывал версию следствия на первом заседании суда гособвинитель Павел Лукин.

Сам Садовников вины не признавал. Судья Октябрьского района Самары Юлия Лобанова прекратила дело "в связи с истечением срока давности уголовного преследования".

Но дальше Садовников подпал под другое уголовное дело. По версии следствия, когда в отношении него вели первое расследование, мужчина заключил договор с адвокатским бюро. Только платил Садовников юристам, по мнению правоохранителей, из бюджета. В итоге стоимость оплаты адвокатских услуг составила более 1,2 млн рублей. Это уголовное дело рассматривал суд Октябрьского района Самары. Садовникова приговорили к году и 10 месяцам колонии общего режима. Но теперь с приговором не согласен сам Садовников — он сам обратился к служителям Фемиды с просьбой рассмотреть его жалобу на вердикт.

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