"Крылья Советов" планируют арендовать полузащитника "Зенита"

20-летний полузащитник "Зенита" Дмитрий Васильев может перейти в "Крылья Советов" в зимнее трансферное окно, сообщает "Спорт День за Днем".

По информации издания, самарские скауты давно наблюдают за Васильевым и на данный момент он является самым желанным вариантом для коллектива Осинькина.

Сейчас ведутся переговоры об аренде полузащитника из "Зенита" с возможным правом выкупа. В случае неудачи, "Крылья" могут рассмотреть также кандидатуру 26-летнего хорвата Кристиана Бистровича из ЦСКА.

В нынешнем сезоне Васильев сыграл 350 минут во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами в Кубке России. Его контракт с питерским клубом рассчитан до конца июня 2028 года.