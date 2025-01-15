"Крылья Советов" планируют арендовать полузащитника "Зенита"

20-летний полузащитник "Зенита" Дмитрий Васильев может перейти в "Крылья Советов" в зимнее трансферное окно, сообщает "Спорт День за Днем".
По информации издания, самарские скауты давно наблюдают за Васильевым и на данный момент он является самым желанным вариантом для коллектива Осинькина.
Сейчас ведутся переговоры об аренде полузащитника из "Зенита" с возможным правом выкупа. В случае неудачи, "Крылья" могут рассмотреть также кандидатуру 26-летнего хорвата Кристиана Бистровича из ЦСКА.
В нынешнем сезоне Васильев сыграл 350 минут во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами в Кубке России. Его контракт с питерским клубом рассчитан до конца июня 2028 года.
Последние комментарии
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!