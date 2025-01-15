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Футбол Спорт

Полузащитник Мендес не прибыл на сбор "Крыльев Советов"

МОСКВА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Чилийский полузащитник Виктор Мендес в настоящий момент не находится в расположении самарского футбольного клуба "Крылья Советов" на сборах в Турции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу самарского клуба.

"Крылья Советов" отправились на первый сбор в Турцию 13 января. Ранее журналист Дани Арриета сообщил на своей странице в социальной сети X, что чилийский клуб "Коло-Коло" ведет переговоры с московским ЦСКА о трансфере Мендеса.

"В настоящий момент чилийский полузащитник Виктор Мендес не находится в расположении "Крыльев Советов" в Турции", — сообщили в пресс-службе.

12 сентября Мендес перешел в "Крылья Советов" из ЦСКА на правах аренды до конца сезона-2024/25, соглашение предусматривает опцию выкупа. В текущем сезоне полузащитник провел 13 матчей во всех турнирах, отдав 1 результативную передачу. Контракт футболиста с ЦСКА действует до июня 2026 года.

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