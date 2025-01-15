Полузащитник Мендес не прибыл на сбор "Крыльев Советов"

Чилийский полузащитник Виктор Мендес в настоящий момент не находится в расположении самарского футбольного клуба "Крылья Советов" на сборах в Турции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу самарского клуба.
"Крылья Советов" отправились на первый сбор в Турцию 13 января. Ранее журналист Дани Арриета сообщил на своей странице в социальной сети X, что чилийский клуб "Коло-Коло" ведет переговоры с московским ЦСКА о трансфере Мендеса.
"В настоящий момент чилийский полузащитник Виктор Мендес не находится в расположении "Крыльев Советов" в Турции", — сообщили в пресс-службе.
12 сентября Мендес перешел в "Крылья Советов" из ЦСКА на правах аренды до конца сезона-2024/25, соглашение предусматривает опцию выкупа. В текущем сезоне полузащитник провел 13 матчей во всех турнирах, отдав 1 результативную передачу. Контракт футболиста с ЦСКА действует до июня 2026 года.
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Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
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