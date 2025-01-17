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Вице-губернатор Антон Емельяненко посетил Самарский аграрный университет

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко посетил с рабочим визитом Самарский государственный аграрный университет. Он пообщался со студентами и осмотрел основные объекты учебного заведения. Регулярно встречаться с представителями активной молодежи, студентами региональных университетов поручил представителям областного правительства губернатор Вячеслав Федорищев.

Фото: ФГБОУ ВО "Самарский государственный аграрный университет"

Встреча прошла при участии министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексея Попова, министра науки и высшего образования региона Марка Шлеенкова, ректора "Самарского ГАУ" Сергея Машкова, а также преподавателей вуза и студентов инженерного факультета. Основной темой обсуждения стали перспективы развития аграрной сферы региона.

"Очень важно вести такой прямой диалог - для того, чтобы правильно настроить работу свою, моих коллег, выйти на правительство региона с предложениями от студентов по учебным планам, бытовым вопросам, развитию родной области. Это важно - услышать из первых уст идеи и проекты нашей молодежи", - прокомментировал вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко.

Студенты рассказали о своих научных, технологических проектах и поделились планами по их реализации. Так, студент четвертого курса Иван Дик представил свой стартап - гусеничного робота.

"Это универсальное навесное оборудование. Мы с командой начали разработку робота еще в 2021 г., в 2023 г. мы выиграли студенческий грант в 1 млн руб., сейчас у нас есть прототип, но впереди еще много работы. - рассказывает Иван Дик. - В Самарской области много сельхозпроизводителей, поэтому есть еще предложение создать программу, где они смогли бы заказывать студентам разработку техники, конструкций".

Вице-губернатор отметил, что именно такие стартапы и становятся в дальнейшем успешными бизнес-проектами. И задача региональных властей - оказать всестороннюю поддержку таким начинаниям.

"Вы делаете очень классные проекты. Мы будем помогать их реализовывать, привлекать региональные, федеральные меры поддержки, будем стараться такие проекты продвигать среди ключевых индустриальных партнеров", - добавил Антон Емельяненко.

Также вице-губернатор поделился своими взглядами на актуальные вопросы, касающиеся сельского хозяйства, экологии и инновационных технологий. Студенты активно задавали вопросы, интересуясь возможностями трудоустройства, программами поддержки молодежи и новыми инициативами областного правительства в сфере АПК.

"Участники встречи услышали компетентное мнение о современных подходах и технологиях, которые открывают новые горизонты для агропромышленного комплекса, о примерах успешного внедрения инноваций и о том, как эти изменения могут повлиять на эффективность производства, управление ресурсами и качество жизни в целом. Подробное обсуждение темы позволило студентам задуматься о своей роли в данном процессе, дало понимание того, как в недалеком будущем они сами могут стать частью этой трансформации", - отметил ректор вуза Сергей Машков.

Реализация мер поддержки начинающих предпринимателей, разработчиков и инноваторов в этом году продолжится по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

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