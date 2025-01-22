В Самарской области многодетные родители получают региональный семейный капитал по упрощенным правилам

5198 семей Самарской области в прошлом году получили региональный семейный капитал. Эту единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей получают многодетные семьи, где появился третий (или последующий) ребенок. По решению губернатора Вячеслава Федорищева теперь сделать это намного проще — при оформлении не учитываются расходы семьи и отпала необходимость собирать чеки на покупки.

С декабря 2024 г. — начала предоставления регионального семейного капитала по новым правилам — в упрощенном порядке региональной мерой поддержки уже воспользовались более 2700 семей.

Многодетная мать Наталья Котова из Самары в начале декабря через портал "Госуслуги" подала электронное заявление на предоставление регионального семейного капитала, а в конце месяца уже получила выплату.

"Получили по новым правилам, очень удобно. Мы в декабре подали заявление в МФЦ со стандартным пакетом документов. И уже в течение трех недель нам перевели просто на карту эту денежную выплату. Очень удобно, быстро, без сбора чеков. Конечно, в большой семье всегда есть на что потратить. Это очень существенная поддержка от государства", — говорит многодетная мама.

Наталья вместе с супругом Артемом воспитывают троих детей — четырехлетнего Артема, трехлетнюю Любу и младшую Веронику, которой в апреле исполнится годик. Оба супруга — творческие люди. Артем — музыкант, а Наталья — педагог-художник.

"Я не мечтала о большой семье, но у нас в роду все многодетные: бабушка, прабабушка, прапрабабушка. В семьях было по пять, семь, 11 детей. У моей мамы трое и у меня пока что тоже", — делится Наталья.

Многодетная семья получает все положенные меры поддержки, как по линии социального фонда России, так и по линии органов соцзащиты региона. Так, при рождении третьего ребенка получили выплату 450 тыс. руб. на списание ипотеки, пособия на детей, другие льготы, положенные многодетным семьям, а еще встали в очередь на землю. Региональный семейный капитал также стал существенным подспорьем для семьи.

"Обратиться за региональным семейным капиталом могут семьи, в которых родился, был усыновлен третий или последующий ребенок. Конечно, многодетные мамы очень обрадовались решению губернатора об упрощении процедуры — прямому перечислению средств", — подчеркнула Юлия Герасимова, старший инспектор контрольной группы управления социальной защиты населения по Промышленному району Главного управления социальной защиты населения Самарского округа.

Заявление на получение этой меры социальной поддержки можно подать лично в управлении социальной защиты по месту жительства или онлайн — на портале "Госуслуги".