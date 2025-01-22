Свыше 77 тысяч жителей Самарской области приняли участие в новогодней акции "ЭнергосбыТ Плюс"

В акции Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" — "В Новый год — без долгов!" — приняли участие свыше 77 тысяч жителей региона, которым были списаны пени на сумму более 31,7 млн рублей.

В число обязательных условий акции входили: отсутствие задолженности за услуги энергетиков; оплата ноябрьского начисления за отопление и горячее водоснабжение (плюс холодное водоснабжение и водоотведение для жителей Автозаводского района Тольятти); внесение рекомендуемого платежа за декабрь в 2024 году.

"Этой акцией мы в очередной раз поощрили тех наших клиентов, кто перестал копить долги и полностью рассчитался за потреблённое тепло. Всем её участникам списаны пени, за исключением взыскиваемых по решению суда. В свою очередь 448 победителей новогоднего розыгрыша получат кешбэк 1000 рублей от энергетиков", — отметил директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.

Лицевые счета победителей новогоднего розыгрыша в ближайшее время будут размещены на официальном сайте энергокомпании samara.esplus.ru.