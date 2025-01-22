Свыше 77 тысяч жителей Самарской области приняли участие в новогодней акции "ЭнергосбыТ Плюс"

В акции Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" — "В Новый год — без долгов!" — приняли участие свыше 77 тысяч жителей региона, которым были списаны пени на сумму более 31,7 млн рублей.
В число обязательных условий акции входили: отсутствие задолженности за услуги энергетиков; оплата ноябрьского начисления за отопление и горячее водоснабжение (плюс холодное водоснабжение и водоотведение для жителей Автозаводского района Тольятти); внесение рекомендуемого платежа за декабрь в 2024 году.
"Этой акцией мы в очередной раз поощрили тех наших клиентов, кто перестал копить долги и полностью рассчитался за потреблённое тепло. Всем её участникам списаны пени, за исключением взыскиваемых по решению суда. В свою очередь 448 победителей новогоднего розыгрыша получат кешбэк 1000 рублей от энергетиков", — отметил директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.
Лицевые счета победителей новогоднего розыгрыша в ближайшее время будут размещены на официальном сайте энергокомпании samara.esplus.ru.
Последние комментарии
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?