Тольяттинца будут судить за убийство, совершенное более 20 лет назад

В Тольятти 43-летний местный житель предстанет перед судом по обвинению в убийстве, совершенном в 2003 г. (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 7 января 2003 г. обвиняемый распивал спиртное в квартире своей знакомой. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес женщине и ее матери 1923 года рождения множественные удары ножом, а затем задушил потерпевших и скрылся с места совершения преступления.

В тот же день убитых женщин обнаружили соседи по квартире. Однако преступление долгое время оставалось нераскрытым в связи с тем, что убийство было совершено в условиях неочевидности. Установить личность преступника удалось путем следственно-оперативной работы.

Мужчина был задержан оперативниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке ОМОН "Орлан" Управления Росгвардии по Самарской области.

В ходе предварительного расследования в отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД РФ по Самарской области.