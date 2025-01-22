В Чапаевске возбудили дело по факту избиения подростка

В Чапаевске возбуждено уголовное дело по факту совершения хулиганских действий в отношении несовершеннолетнего, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в 2024 г. в гаражном массиве двое несовершеннолетних беспричинно нанесли множественные удары руками и ногами 16-летнему подростку, в результате чего потерпевшему потребовалась медицинская помощь.

Следственным отделом по городу Чапаевску СУ СК РФ по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).

В настоящее время все участники конфликта установлены и допрошены в качестве подозреваемых, с ними проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления.