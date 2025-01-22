В Чапаевске возбудили дело по факту избиения подростка

В Чапаевске возбуждено уголовное дело по факту совершения хулиганских действий в отношении несовершеннолетнего, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, в 2024 г. в гаражном массиве двое несовершеннолетних беспричинно нанесли множественные удары руками и ногами 16-летнему подростку, в результате чего потерпевшему потребовалась медицинская помощь.
Следственным отделом по городу Чапаевску СУ СК РФ по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).
В настоящее время все участники конфликта установлены и допрошены в качестве подозреваемых, с ними проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?