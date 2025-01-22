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Футбол Спорт

ЦСКА ведет с "Крыльями Советов" переговоры по сорванной аренде Виктора Мендеса

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Московский ЦСКА и самарские "Крылья Советов" начали переговоры для решения ситуации по сорвавшейся аренде полузащитника Виктора Мендеса, сообщает "РБ Спорт".

Ранее стало известно, что 25-летний чилиец, принадлежащий ЦСКА и игравший в аренде в "Крыльях", не приехал на сборы самарской команды в Турцию после отпуска. По данным журналиста Ивана Карпова, армейцы согласились продать футболиста в чилийский "Коло-Коло" за $800 тысяч. Оплата будет произведена в два транша по 400 тыс. за каждые 50% прав.

По данным издания, между ЦСКА и "Крыльями Советов" начались переговоры, поскольку самарский клуб остался пострадавшей стороной. Клубы ищут компромисс, и решением вопроса может стать не только денежная компенсация. Например, ранее уже сообщалось об интересе "Крыльев" к полузащитнику Кристияну Бистровичу.

Мендес перешел в ЦСКА летом 2022 года. В сентябре 2024-го он был арендован "Крыльями Советов", в составе которых сыграл 13 матчей и отметился одной результативной передачей.

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