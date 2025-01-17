"Крылья Советов": "Клуб рассчитывал на Мендеса"

Чилийский футболист Виктор Мендес не явился на заранее запланированный учебно-тренировочный сбор ФК "Крылья Советов". Клубом было направлено официальное письмо в адрес игрока с просьбой объяснить неявку.

Несмотря на то, что клуб находится в постоянном контакте с представителем Виктора Мендеса и ведется работа по выяснению причин его отсутствия в расположении команды, на сегодняшний день какого-либо ответа со стороны футболиста не получено.

Подобное поведение игрока, находящегося в аренде в "Крыльях Советов", стало неожиданностью для всех, так как клуб рассчитывал на него.

"Несмотря на это, наша команда продолжает усиленно готовиться к возобновлению чемпионата и уже скоро проведет свой первый контрольный матч в Турции", - говорится в сообщении пресс-службы самарского клуба.