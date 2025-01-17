"Крылья Советов": "Клуб рассчитывал на Мендеса"

Чилийский футболист Виктор Мендес не явился на заранее запланированный учебно-тренировочный сбор ФК "Крылья Советов". Клубом было направлено официальное письмо в адрес игрока с просьбой объяснить неявку.
Несмотря на то, что клуб находится в постоянном контакте с представителем Виктора Мендеса и ведется работа по выяснению причин его отсутствия в расположении команды, на сегодняшний день какого-либо ответа со стороны футболиста не получено.
Подобное поведение игрока, находящегося в аренде в "Крыльях Советов", стало неожиданностью для всех, так как клуб рассчитывал на него.
"Несмотря на это, наша команда продолжает усиленно готовиться к возобновлению чемпионата и уже скоро проведет свой первый контрольный матч в Турции", - говорится в сообщении пресс-службы самарского клуба.
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Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!