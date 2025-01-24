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Футбол Спорт

Самара вошла в список городов, где могут пройти матчи сборной России по футболу в 2025 году

МОСКВА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Самара вошла в список из 12 городов для проведения домашних игр сборной России в 2025 году, сообщает "Матч ТВ".

По данным издания, в списке также есть Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саранск и Сочи.

В 11 из них в 2018-м проходили матчи чемпионата мира.

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