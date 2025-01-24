Самара вошла в список городов, где могут пройти матчи сборной России по футболу в 2025 году

Самара вошла в список из 12 городов для проведения домашних игр сборной России в 2025 году, сообщает "Матч ТВ".
По данным издания, в списке также есть Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саранск и Сочи.
В 11 из них в 2018-м проходили матчи чемпионата мира.
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Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!