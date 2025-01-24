Городам и районам Самарской области указали на качество ремонта дорог

Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов провел совещание с главами муниципальных образований Самарской области по вопросу предоставления субсидий областного бюджета по направлениям дорожной и транспортной деятельности в 2025 году.
На развитие и приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети городов и районов области в этом году предусмотрены средства в размере 7 млрд рублей. Они распределены по всем муниципальным образованиям региона, а их объем зависит от численности населения.
На ремонт дорог в Самаре 2025 г. будет направлено 2,59 млрд руб., Тольятти - 1,5 млрд руб., Сызрани - 365 млн рублей. Среди районов по объему субсидий лидируют Волжский (283 млн), Ставропольский (188,8 млн) и Красноярский (125,8 млн).
Кроме того, в 2025 г. предусмотрены субсидии и иные межбюджетные трансферты на обновление общественного транспорта, в том числе на оплату лизинговых платежей за 71 трамвайный вагон для города Самары, автобусы и троллейбусы для Тольятти, а также автобусы для Чапаевска и восемь районов Самарской области.
Для предоставления субсидий на дорожную деятельность до 15 февраля муниципальные образования должны заключить соглашения с областным минтрансом, предоставить перечень объектов с указанием результативности использования субсидий, а также предусмотреть софинасирование мероприятий.
"До 1 апреля все конкурсные процедуры должны быть проведены, а к 1 октября необходимо завершить дорожные работы. Министерство будет контролировать исполнение заказчиками своих обязанностей по контролю качества строительных материалов, сроков и качества выполнения работ. В случае выявления нарушений к подрядным организациям будут применяться меры, установленные действующим законодательством", - отметил Сергей Карпов.
Последние комментарии
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?
Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.