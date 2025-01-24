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Дорожное строительство Транспорт и связь

Городам и районам Самарской области указали на качество ремонта дорог

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов провел совещание с главами муниципальных образований Самарской области по вопросу предоставления субсидий областного бюджета по направлениям дорожной и транспортной деятельности в 2025 году.

На развитие и приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети городов и районов области в этом году предусмотрены средства в размере 7 млрд рублей. Они распределены по всем муниципальным образованиям региона, а их объем зависит от численности населения.

На ремонт дорог в Самаре 2025 г. будет направлено 2,59 млрд руб., Тольятти - 1,5 млрд руб., Сызрани - 365 млн рублей. Среди районов по объему субсидий лидируют Волжский (283 млн), Ставропольский (188,8 млн) и Красноярский (125,8 млн).

Кроме того, в 2025 г. предусмотрены субсидии и иные межбюджетные трансферты на обновление общественного транспорта, в том числе на оплату лизинговых платежей за 71 трамвайный вагон для города Самары, автобусы и троллейбусы для Тольятти, а также автобусы для Чапаевска и восемь районов Самарской области.

Для предоставления субсидий на дорожную деятельность до 15 февраля муниципальные образования должны заключить соглашения с областным минтрансом, предоставить перечень объектов с указанием результативности использования субсидий, а также предусмотреть софинасирование мероприятий.

"До 1 апреля все конкурсные процедуры должны быть проведены, а к 1 октября необходимо завершить дорожные работы. Министерство будет контролировать исполнение заказчиками своих обязанностей по контролю качества строительных материалов, сроков и качества выполнения работ. В случае выявления нарушений к подрядным организациям будут применяться меры, установленные действующим законодательством", - отметил Сергей Карпов.

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Последние комментарии

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Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:11 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.

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90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.

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