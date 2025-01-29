Ветерану самарской журналистики Валерию Штепо исполнилось 90 лет

Валерий Степанович Штепо - подполковник в отставке, член Союза писателей России. На протяжении 15 лет был членом правления Самарского отделения Союза журналистов Российской Федерации, председателем Совета ветеранов.
После окончания службы в армии Валерий Штепо работал в областных газетах "Волжская коммуна" и "Самарские известия". Он автор тринадцати книг прозы и книги стихов и до сих пор сотрудничает с многими изданиями.
Письменный стол - не единственное место работы десантника-"афганца". Его, одного из лидеров самарских десантников - участников боевых действий, знают в школах Самары и в сельских районах области: он ведет активную работу по патриотическому воспитанию молодежи. На уроках Мужества он рассказывает нынешним детям о своем военном детстве, о солдатской и офицерской службе, о братстве ВДВ, проверенном в боях афганской войны.
Журналисту Волга Ньюс удалось пообщаться с "самым известным десантником Самарской области" перед его юбилеем и задать ему несколько вопросов.
- Валерий Степанович, расскажите, чем вы сейчас занимаетесь.
- Я состою в региональной общественной организации "Труженики тыла и ветераны труда". Работаю в "Социальной газете", почти в каждом номере выходят мои материалы - очерки о моей жизни, о ветеранах, об уроках Мужества. Недавно закончил писать очередную книгу и уже взялся за новую.
Езжу по городам и районам области - меня приглашают в школы, колледжи, библиотеки, там я общаюсь с молодым поколением, преподаю им уроки Мужества. Не хочу хвастать, но, где бы я ни выступал, меня приглашают вновь. Я знаю, что нужно детям: им нужны хорошие примеры, поэтому я рассказываю им о Героях Советского Союза, а они, в свою очередь, рассказывают мне о своих предках, участвовавших в Великой Отечественной войне.
- Что считаете главным достижением в жизни? Чем вы гордитесь?
- Детьми и внуками, конечно. У меня есть удостоверение ветерана - этим горжусь. Доской почета, спортивными достижениями. Возглавлял областную общественную организацию "Инвалиды войны в Афганистане". В марте прошлого года в качестве волонтёра возил гуманитарный груз для бойцов на СВО.
- Какой совет вы дали бы тем, кто хочет дожить до 90 лет?
- Моя занятость - звонки, приглашения, помощь - это смысл моей жизни сейчас, я чувствую себя нужным, и это главное для меня, это то, что помогает мне жить.
Я всегда был в движении, у меня много дел и по сей день: соседи по двору постоянно звали меня играть в домино, я отказывал. Сейчас я до сих пор занят, а их уже никого нет в живых.
Считаю, что на душе должен быть всегда юмор и позитив, они продлевают жизнь. Я еще никогда не просыпался мрачным - так привык. В любых ситуациях держу себя в руках, не паникую. Должна быть сила воли, в неприятных ситуациях нужно уметь преодолевать самого себя, побеждать себя в своих сомнениях, горестях, бедах, несчастьях. Сначала нужно победить своё плохое настроение, а уже потом - врагов!
И главный мой совет - заниматься физической культурой.
Валерий Степанович Штепо родился 29 января 1935 года в Крыму. Окончил Кинель-Черкасский сельхозтехникум, Алма-Атинское (теперь Рязанское) воздушно-десантное училище, затем Псковский пединститут. Как офицер ВДВ, а затем военный корреспондент служил в Пскове, в Туркестанском военном округе, за границей СССР. Служил в Литве, Казахстане, Украине, Германии, Узбекистане, Венгрии. В 1980 году в должности заместителя командира батальона подполковник Валерий Штепо принимал участие в боевых действиях в Афганистане с первого дня боевых событий. Награжден 24 медалями. Он автор книг "Держись, тире, прорвемся, точка", "Одесские дворики", "Позывной "Гурзуф", "Светлый путь", "Солдатский фонарик", "Список личного состава", "Пятьсот веселый", "Дневник "убитого" офицера", "Держись за небо", сборника стихов "Зеркало".