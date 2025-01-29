Ветерану самарской журналистики Валерию Штепо исполнилось 90 лет

Валерий Степанович Штепо - подполковник в отставке, член Союза писателей России. На протяжении 15 лет был членом правления Самарского отделения Союза журналистов Российской Федерации, председателем Совета ветеранов.

После окончания службы в армии Валерий Штепо работал в областных газетах "Волжская коммуна" и "Самарские известия". Он автор тринадцати книг прозы и книги стихов и до сих пор сотрудничает с многими изданиями.

Письменный стол - не единственное место работы десантника-"афганца". Его, одного из лидеров самарских десантников - участников боевых действий, знают в школах Самары и в сельских районах области: он ведет активную работу по патриотическому воспитанию молодежи. На уроках Мужества он рассказывает нынешним детям о своем военном детстве, о солдатской и офицерской службе, о братстве ВДВ, проверенном в боях афганской войны.

Журналисту Волга Ньюс удалось пообщаться с "самым известным десантником Самарской области" перед его юбилеем и задать ему несколько вопросов.

- Валерий Степанович, расскажите, чем вы сейчас занимаетесь.

- Я состою в региональной общественной организации "Труженики тыла и ветераны труда". Работаю в "Социальной газете", почти в каждом номере выходят мои материалы - очерки о моей жизни, о ветеранах, об уроках Мужества. Недавно закончил писать очередную книгу и уже взялся за новую.

Езжу по городам и районам области - меня приглашают в школы, колледжи, библиотеки, там я общаюсь с молодым поколением, преподаю им уроки Мужества. Не хочу хвастать, но, где бы я ни выступал, меня приглашают вновь. Я знаю, что нужно детям: им нужны хорошие примеры, поэтому я рассказываю им о Героях Советского Союза, а они, в свою очередь, рассказывают мне о своих предках, участвовавших в Великой Отечественной войне.

- Что считаете главным достижением в жизни? Чем вы гордитесь?

- Детьми и внуками, конечно. У меня есть удостоверение ветерана - этим горжусь. Доской почета, спортивными достижениями. Возглавлял областную общественную организацию "Инвалиды войны в Афганистане". В марте прошлого года в качестве волонтёра возил гуманитарный груз для бойцов на СВО.

- Какой совет вы дали бы тем, кто хочет дожить до 90 лет?

- Моя занятость - звонки, приглашения, помощь - это смысл моей жизни сейчас, я чувствую себя нужным, и это главное для меня, это то, что помогает мне жить.

Я всегда был в движении, у меня много дел и по сей день: соседи по двору постоянно звали меня играть в домино, я отказывал. Сейчас я до сих пор занят, а их уже никого нет в живых.

Считаю, что на душе должен быть всегда юмор и позитив, они продлевают жизнь. Я еще никогда не просыпался мрачным - так привык. В любых ситуациях держу себя в руках, не паникую. Должна быть сила воли, в неприятных ситуациях нужно уметь преодолевать самого себя, побеждать себя в своих сомнениях, горестях, бедах, несчастьях. Сначала нужно победить своё плохое настроение, а уже потом - врагов!

И главный мой совет - заниматься физической культурой.