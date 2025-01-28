Автостоянку, попавшую в скандал с волонтерами СВО, проверят

В администрации Сызранского района прокомментировали скандальную историю, которая произошла на парковке местной гостиницы. Видео произошедшего делились волонтеры, которые везли груз в зону СВО.
"Обидно, что кто-то жизни отдает там…как и эти ребята, рискуя под обстрелами, везут гуманитарную помощь, а кто-то на пустой стоянке с них приехал брать деньги…" - комментировали в соцсетях видео.
Волонтеры говорили, что везли гуманитарную помощь в зону СВО, но на стоянке с них в очень грубой форме потребовали деньги. По их словам, они оплатили гостиницу. Поставили машину с гуманитарным грузом на совершенно пустой территории. Но приехал некий мужчина и стал требовать денег. Судя по видео, неизвестный "требователь" документы не предъявил. Также возник вопрос, выдаются ли здесь чеки. Мы попросили прокомментировать ситуацию в администрации Сызранского района.
"Земельный участок под гостиницей "Вояж" находится в муниципальной собственности сельского поселения Варламово Сызранского района Самарской области. Пользование территорией под стоянку грузовых автомобилей было предоставлено на основании договора аренды земельного участка от 5 марта 2022 г. площадью 2 тыс. кв. м с ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Самарской области. Сейчас администрацией района проводится проверка законности использования земельного участка под парковкой около гостиницы "Вояж".
По данным реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, гостиницей "Вояж" владеет Юрий Вильский. В администрации также уточнили, что контроль за установлением платы за услуги и использование контрольно-кассовой техники не относится к компетенции органов местного самоуправления.
"Владелец гостиницы "Вояж" на контакт не идет, произошедшее не комментирует. Инициативу об оказании гуманитарной помощи в зону СВО не проявлял", - сообщили представители администрации Сызранского района в ответ на запрос Волга Ньюс.
Последние комментарии
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.