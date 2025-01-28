Автостоянку, попавшую в скандал с волонтерами СВО, проверят

В администрации Сызранского района прокомментировали скандальную историю, которая произошла на парковке местной гостиницы. Видео произошедшего делились волонтеры, которые везли груз в зону СВО.

"Обидно, что кто-то жизни отдает там…как и эти ребята, рискуя под обстрелами, везут гуманитарную помощь, а кто-то на пустой стоянке с них приехал брать деньги…" - комментировали в соцсетях видео.

Волонтеры говорили, что везли гуманитарную помощь в зону СВО, но на стоянке с них в очень грубой форме потребовали деньги. По их словам, они оплатили гостиницу. Поставили машину с гуманитарным грузом на совершенно пустой территории. Но приехал некий мужчина и стал требовать денег. Судя по видео, неизвестный "требователь" документы не предъявил. Также возник вопрос, выдаются ли здесь чеки. Мы попросили прокомментировать ситуацию в администрации Сызранского района.

"Земельный участок под гостиницей "Вояж" находится в муниципальной собственности сельского поселения Варламово Сызранского района Самарской области. Пользование территорией под стоянку грузовых автомобилей было предоставлено на основании договора аренды земельного участка от 5 марта 2022 г. площадью 2 тыс. кв. м с ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Самарской области. Сейчас администрацией района проводится проверка законности использования земельного участка под парковкой около гостиницы "Вояж".

По данным реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, гостиницей "Вояж" владеет Юрий Вильский. В администрации также уточнили, что контроль за установлением платы за услуги и использование контрольно-кассовой техники не относится к компетенции органов местного самоуправления.

"Владелец гостиницы "Вояж" на контакт не идет, произошедшее не комментирует. Инициативу об оказании гуманитарной помощи в зону СВО не проявлял", - сообщили представители администрации Сызранского района в ответ на запрос Волга Ньюс.