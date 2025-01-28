Егора Карпицкого вернули из аренды в саратовском "Соколе"

Руководство и тренерский штаб "Крыльев Советов" приняли решение вернуть из аренды в саратовском "Соколе" нападающего Егора Карпицкого.

Во вторник, 28 января, футболист приступил к тренировкам на втором FONBET Зимнем сборе.

В ФНЛ на его счету 17 матчей, в которых форвард забил два мяча и отметился голевой передачей.