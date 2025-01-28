Егора Карпицкого вернули из аренды в саратовском "Соколе"

Руководство и тренерский штаб "Крыльев Советов" приняли решение вернуть из аренды в саратовском "Соколе" нападающего Егора Карпицкого.
Во вторник, 28 января, футболист приступил к тренировкам на втором FONBET Зимнем сборе.
В ФНЛ на его счету 17 матчей, в которых форвард забил два мяча и отметился голевой передачей.
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Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.