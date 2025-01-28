Почти 2 млн звонков приняли операторы Службы 112 Самарской области в 2024 году

Преобладающая часть поступивших вопросов касалась здравоохранения - 505253 вызова "скорой помощи". Всего операторы Службы 112 Самарской области в 2024 г. приняли 1921703 звонка.

Экстренное реагирование служб потребовалось по 1624767 вызовам. Ежедневно операторы принимают около 5-6 тыс. вызовов.

Несмотря на сильную нагрузку, ни один вызов не остается без ответа. На каждое обращение операторы Службы 112 организовывают реагирование экстренных оперативных служб.

"По-прежнему большинство обращений связано с вопросами здравоохранения (вызов "скорой помощи" или врача на дом). Среднее время дозвона до оператора Службы 112 составляет пять секунд, что позволяет оперативно отрабатывать все поступающие звонки и не задерживать линию для других входящих звонков". Кроме того, по номеру 112 следует обратиться и при обнаружении беспилотных летательных аппаратов - сообщить об этом специалистам Службы для дальнейшего реагирования экстренных служб", - рассказал заместитель директора ГБУ СО "Безопасный регион" Алексей Иванов.

Служба 112 введена в промышленную эксплуатацию в Самарской области в 2018 г. и доступна всем жителям и гостям региона. Для ее функционирования было создано ГБУ СО "Безопасный регион", подведомственное министерству цифрового развития и связи Самарской области.

На номер 112 можно не только позвонить, но и отправить SMS-сообщение. После ввода этого сервиса у операторов появилась возможность отправки обратного SMS-сообщения заявителям.

"Развитие Службы 112 позволяет органам власти и профильным ведомствам эффективно взаимодействовать и оперативно приходить на помощь людям", - отметил Алексей Иванов.

Служба 112 объединяет в себе 122 объекта дежурно-диспетчерских служб Самарской области, оборудованных рабочими местами и компонентами информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Оборудование установлено в 37 муниципальных районах и городских образованиях Самарской области. Центр обработки вызовов Службы 112 расположен в Тольятти. В декабре 2019 г. в Самаре был создан резервный центр обработки вызовов. Работа операторов основного и резервного центра обработки вызовов организована в четыре смены по 23 специалиста в смену.

Если вы стали свидетелем происшествия или вам нужна помощь полиции, пожарной охраны, газовой службы, МЧС, скорой медицинской помощи, - звоните на номер 112. Это можно сделать в том числе и при нулевом балансе, через сеть любого мобильного оператора и даже с телефонов без SIM-карт.