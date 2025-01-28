В Самаре чествовали ветерана Великой Отечественной войны

В Самарской области 98-й день рождения отпраздновал ветеран Росгвардии, майор в отставке Андрей Тонковидов.

Поздравить Андрея Петровича и его супругу Зою Федоровну с этой датой пришли руководство Управления Росгвардии по Самарской области и представители ветеранских организаций региона.

Андрей Тонковидов - ветеран Великой Отечественной войны. После ее окончания он долгое время служил во внутренних войсках МВД СССР. После демобилизации в звании майора посвятил себя преподаванию и созданию музея в Куйбышевском авиационном техникуме. За свои боевые и трудовые заслуги он удостоен множества наград. Среди них медали "За безупречную службу" I и II степени, "За победу над Германией" и "За военную доблесть".

Его супруга, Зоя Федоровна, во время войны была связистом. В составе Украинского фронта дошла до Берлина. После войны эта героическая женщина долгое время трудилась на Куйбышевском заводе аэродромного оборудования.

Несмотря на почтенный возраст, супружеская чета ветеранов - до сих пор активные участники всех значимых областных и городских военно-патриотических мероприятий. В 2024 г. ветеран войск правопорядка Андрей Тонковидов стал лауреатом XVII областной общественной акции "Народное признание" в номинации "Память и слава".

Супруги всегда рады гостям, вот и в день рождения Андрея Петровича добрые пожелания здоровья и благополучия не смолкали весь день. От имени руководства и всего личного состава территориального управления Росгвардии заместитель начальника, полковник Василий Суржок поздравил ветерана. Он пожелал ему долгих лет жизни и вручил памятные подарки.

В этом году вся страна готовится отметить 80-летие победы в Великой Отечественной войне. К Дню Победы Андрей Петрович планирует выпустить четвертую книгу воспоминаний. Работу по изданию мемуаров, как и прежде, возьмут на себя Управление Росгвардии по Самарской области и Региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка по Самарской области.