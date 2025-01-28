В Самаре чествовали ветерана Великой Отечественной войны

В Самарской области 98-й день рождения отпраздновал ветеран Росгвардии, майор в отставке Андрей Тонковидов.
Поздравить Андрея Петровича и его супругу Зою Федоровну с этой датой пришли руководство Управления Росгвардии по Самарской области и представители ветеранских организаций региона.
Андрей Тонковидов - ветеран Великой Отечественной войны. После ее окончания он долгое время служил во внутренних войсках МВД СССР. После демобилизации в звании майора посвятил себя преподаванию и созданию музея в Куйбышевском авиационном техникуме. За свои боевые и трудовые заслуги он удостоен множества наград. Среди них медали "За безупречную службу" I и II степени, "За победу над Германией" и "За военную доблесть".
Его супруга, Зоя Федоровна, во время войны была связистом. В составе Украинского фронта дошла до Берлина. После войны эта героическая женщина долгое время трудилась на Куйбышевском заводе аэродромного оборудования.
Несмотря на почтенный возраст, супружеская чета ветеранов - до сих пор активные участники всех значимых областных и городских военно-патриотических мероприятий. В 2024 г. ветеран войск правопорядка Андрей Тонковидов стал лауреатом XVII областной общественной акции "Народное признание" в номинации "Память и слава".
Супруги всегда рады гостям, вот и в день рождения Андрея Петровича добрые пожелания здоровья и благополучия не смолкали весь день. От имени руководства и всего личного состава территориального управления Росгвардии заместитель начальника, полковник Василий Суржок поздравил ветерана. Он пожелал ему долгих лет жизни и вручил памятные подарки.
В этом году вся страна готовится отметить 80-летие победы в Великой Отечественной войне. К Дню Победы Андрей Петрович планирует выпустить четвертую книгу воспоминаний. Работу по изданию мемуаров, как и прежде, возьмут на себя Управление Росгвардии по Самарской области и Региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка по Самарской области.
Последние комментарии
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.