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Власть и политика

За шесть лет в регионе по дорожному нацпроекту отремонтировано более 2 тыс. км дорог

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области за шесть лет реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", поддержанного президентом России Владимиром Путиным, отремонтировано 2113 км автомобильных дорог, сообщает областной минтранс.

Фото: Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

С 2019 по 2024 гг. в нормативное состояние приведено 1630 км дорог регионального значения, 362,5 км улично-дорожной сети в Самаре и 120 км - в Тольятти. Также по нацпроекту проведен ремонт, капитальный ремонт и реконструкция 78 мостовых сооружений.

С конца 2018 г. доля нормативного состояния автомобильных дорог регионального значения повысилась с 28,4% до 48,83%, а улично-дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации - с 47,1% до 85,03%.

В рамках дорожного нацпроекта проведена реконструкция ряда участков региональных дорог с высокой интенсивностью движения, например, Тольятти - Ягодное в Ставропольском районе, Самара - Бугуруслан и Кинель - Богатое - Борское в Кинельском районе.

В Самаре построена транспортная развязка на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии, до четырех полос расширен участок проспекта Кирова на подъезде к Кировскому мосту, выполнено строительство нового двухполосного моста через реку Сок.

Благодаря национальному проекту отремонтированы участки дорог, входящих в опорную сеть Самарской области. В итоге доля "опорных" трасс в нормативном состоянии повысилась до 82,26%. Так, отремонтированы дороги Кинель - Богатое - Борское, Тольятти - Узюково - Димитровград, Самара - Новокуйбышевск, Борма - Кошки - Погрузная, Похвистнево - Клявлино, Самара - Бугуруслан, Самара - Оренбург до автомобильной дороги Самара - Волгоград и другие.

В ходе капитального ремонта дорог регионального значения в целях обеспечения безопасности дорожного движения проведены работы по строительству тротуаров и устройству наружного освещения в 31 населенном пункте, в том числе в 2024 г. в восьми населенных пунктах.

Также в рамках дорожных работ проведены обустройство дополнительных пешеходных переходов, строительство искусственных дорожных неровностей, установлены современные светофорные объекты, барьерное ограждение, новые дорожные знаки, дорожная разметка с использованием современных материалов.

В 2025 г. масштабная работа по обновлению дорожной сети в регионе продолжится в рамках нового национального проекта "Инфраструктура для жизни".

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