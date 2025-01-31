В Самаре арестовали водителя иномарки, подозреваемого в смертельном ДТП на Заводском шоссе

В пятницу, 31 января, Октябрьский районный суд Самары отправил под стражу водителя Chevrolet Lacetti Д. Юсупова, предположительно, сбившего насмерть женщину. Об этом сообщили в суде.
Напомним, 29 января примерно в 6:40 водитель Chevrolet напротив дома №3 на Заводском шоссе сбил 50-летнюю женщину на пешеходном переходе. Пострадавшая скончалась, а автомобилист скрылся. В тот же день его задержали.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ. Мужчину заключили под стражу на месяц и 30 суток, то есть до 28 марта.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!