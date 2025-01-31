В Самаре арестовали водителя иномарки, подозреваемого в смертельном ДТП на Заводском шоссе

В пятницу, 31 января, Октябрьский районный суд Самары отправил под стражу водителя Chevrolet Lacetti Д. Юсупова, предположительно, сбившего насмерть женщину. Об этом сообщили в суде.

Напомним, 29 января примерно в 6:40 водитель Chevrolet напротив дома №3 на Заводском шоссе сбил 50-летнюю женщину на пешеходном переходе. Пострадавшая скончалась, а автомобилист скрылся. В тот же день его задержали.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ. Мужчину заключили под стражу на месяц и 30 суток, то есть до 28 марта.