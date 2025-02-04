На пристрой к нефтегорской школе № 2 выделили 193 млн рублей

Управление капитального строительства Нефтегорского района объявило конкурс на поиск подрядчика, который возведет пристрой в школе № 2 на у. Школьной, 9 в Нефтегорске (1 этап реконструкции). Начальная цена контракта - 193,5 млн рублей.
В соответствии с техзаданием, проект предусматривает реконструкцию нынешнего здания школы в два этапа. На первом этапе возведут трехэтажный г-образный пристрой, включающий информационный центр с библиотекой, актовый зал на 300 посадочных мест, учебные кабинеты и вспомогательные помещения. На втором этапе будет выполнена реконструкция существующей школы — ее, в том числе, оборудуют лифтами.
Под пристрой планируют выделить участок в 3,4 тыс. кв. метров.
Победителя торгов определят после 20 февраля. Подрядчик должен будет завершить работы до конца декабря 2026 года.
Последние комментарии
В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.
Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.