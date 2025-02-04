На пристрой к нефтегорской школе № 2 выделили 193 млн рублей

Управление капитального строительства Нефтегорского района объявило конкурс на поиск подрядчика, который возведет пристрой в школе № 2 на у. Школьной, 9 в Нефтегорске (1 этап реконструкции). Начальная цена контракта - 193,5 млн рублей.

В соответствии с техзаданием, проект предусматривает реконструкцию нынешнего здания школы в два этапа. На первом этапе возведут трехэтажный г-образный пристрой, включающий информационный центр с библиотекой, актовый зал на 300 посадочных мест, учебные кабинеты и вспомогательные помещения. На втором этапе будет выполнена реконструкция существующей школы — ее, в том числе, оборудуют лифтами.

Под пристрой планируют выделить участок в 3,4 тыс. кв. метров.

Победителя торгов определят после 20 февраля. Подрядчик должен будет завершить работы до конца декабря 2026 года.