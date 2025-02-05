В Самарской области 94-летнего сельчанина убили из-за сейфа с деньгами

В Шигонском районе Самарской области отправили под стражу 33-летнего мужчину и 41-летнюю женщину, подозреваемых в убийстве и разбое. Об этом сообщает региональное СУ СК.

28 января в частном доме было обнаружено тело 94-летнего убитого мужчины. По предварительным данным, из дома также пропал сейф с деньгами.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 105 ("Убийство") и ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). Вскоре задержали подозреваемых. По версии следствия, убийство было совершено с целью хищения денег.