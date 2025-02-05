В Самарской области 94-летнего сельчанина убили из-за сейфа с деньгами

В Шигонском районе Самарской области отправили под стражу 33-летнего мужчину и 41-летнюю женщину, подозреваемых в убийстве и разбое. Об этом сообщает региональное СУ СК.
28 января в частном доме было обнаружено тело 94-летнего убитого мужчины. По предварительным данным, из дома также пропал сейф с деньгами.
Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 105 ("Убийство") и ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). Вскоре задержали подозреваемых. По версии следствия, убийство было совершено с целью хищения денег.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?