Жителя Самарской области обвиняют в попытке "купить" инвалидность

В Кинельский районный суд отправили уголовное дело 56-летнего мужчины, которого обвиняют в "покупке" фиктивной инвалидности. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, в июле 2022 г. мужчина через посредника передал 180 тыс. руб. сотрудникам Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области, чтобы получить фиктивную инвалидность.
Расследование в отношении посредника выделено в отдельное производство.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?