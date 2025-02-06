Жителя Самарской области обвиняют в попытке "купить" инвалидность

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В Кинельский районный суд отправили уголовное дело 56-летнего мужчины, которого обвиняют в "покупке" фиктивной инвалидности. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.