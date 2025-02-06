Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Самарской области

В четверг, 6 февраля, стартовал опрос общественного мнения о реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" на территории Самарской области.
Опрос проводится ежеквартально в официальном сообществе нацпроекта в социальной сети "ВКонтакте" "Дороги Самарской области".
Пользователям соцсети предлагается ответить на вопрос "Как вы оцениваете качество дорог в субъекте?" и оценить уровень отремонтированных по нацпроекту дорог по шкале от 1 до 5. Принять участие в опросе может любой пользователь социальной сети.
Реализация национального проекта "Безопасные качественные дороги" завершилась в 2024 году. Он охватил дороги Самарско-Тольяттинской агломерации — региональные трассы и улично-дорожную сеть Самары и Тольятти. За 6 лет реализации дорожного нацпроекта в Самарской области проведены ремонт, реконструкция и строительство более 2 100 км дорог, а также 78 мостов.
С конца 2018 года доля нормативного состояния автомобильных дорог регионального значения повысилась с 28,4% до 48,83%, а улично-дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации с 47,1% до 85,03%.
Помимо обновления дорожного покрытия вдоль автомобильных дорог проведены работы по строительству тротуаров и устройству улично-дорожного освещения. Дороги обеспечены современными средствами безопасности дорожного движения, в том числе светофорными объектами, пешеходным и барьерным ограждением, искусственными дорожными неровностями. В 2025 году масштабная работа по обновлению дорожной сети в регионе продолжится в рамках нового национального проекта "Инфраструктура для жизни".
Опрос об оценке качества дорог будет доступен на площадке нацпроекта региона для пользователей в соцсети "ВКонтакте" до 1 апреля 2024 года.
Последние комментарии
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны