Фасады объектов культурного наследия в центре Самары хотят оформить подсветкой

Глава Самары Иван Носков рассказал в своем телеграм-канале о планах оформить объекты культурного наследия в центре города художественной подсветкой. Совещание по этой теме он провел вместе с руководителем регионального Управления государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) Иваном Стафеевым.
"Вместе с руководителем Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Иваном Стафеевым рассматриваем варианты художественной подсветки зданий Самары", - сообщил мэр в телеграм-канале и сопроводил пост несколькими кадрами.
В УГООКН, в свою очередь, рассказали, что основными вопросами повестки стали: перечень памятников архитектуры, требующих организации подсветки фасадов, а также варианты технологических решений реализации такой подсветки.
"В процессе осмотра самарских памятников главе города, сотрудникам горадминистрации и руководителю государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области продемонстрировали возможность использования проекторов, как приборов освещения городской среды. Такая технология позволит без вмешательства в конструктив объекта наследия организовать его подсветку, а также оформить фасад к различным мероприятиям или применять видеомэппинг", - отметили в Управлении.
Последние комментарии
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут