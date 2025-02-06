Фасады объектов культурного наследия в центре Самары хотят оформить подсветкой

Глава Самары Иван Носков рассказал в своем телеграм-канале о планах оформить объекты культурного наследия в центре города художественной подсветкой. Совещание по этой теме он провел вместе с руководителем регионального Управления государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) Иваном Стафеевым.

телеграм-канал Ивана Носкова

"Вместе с руководителем Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Иваном Стафеевым рассматриваем варианты художественной подсветки зданий Самары", - сообщил мэр в телеграм-канале и сопроводил пост несколькими кадрами.

В УГООКН, в свою очередь, рассказали, что основными вопросами повестки стали: перечень памятников архитектуры, требующих организации подсветки фасадов, а также варианты технологических решений реализации такой подсветки.

"В процессе осмотра самарских памятников главе города, сотрудникам горадминистрации и руководителю государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области продемонстрировали возможность использования проекторов, как приборов освещения городской среды. Такая технология позволит без вмешательства в конструктив объекта наследия организовать его подсветку, а также оформить фасад к различным мероприятиям или применять видеомэппинг", - отметили в Управлении.