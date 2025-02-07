Житель Самарской области занялся фиктивной регистрацией мигрантов, чтобы помочь землякам

В Богатовский районный суд Самарской области отправили уголовное дело 34-летнего местного жителя, который является уроженцем соседнего государства. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии правоохранителей, он зарегистрировал троих земляков в своем доме в с. Коноваловка Борского района. Вот только предоставлять им жилье мужчина не собирался.
Подозреваемый признал вину и пояснил, что не брал с мигрантов денег, а просто хотел помочь, хоть и знал, что нарушает закон.
Сейчас иностранцев сняли с миграционного учета.
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Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.