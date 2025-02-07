Житель Самарской области занялся фиктивной регистрацией мигрантов, чтобы помочь землякам

В Богатовский районный суд Самарской области отправили уголовное дело 34-летнего местного жителя, который является уроженцем соседнего государства. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии правоохранителей, он зарегистрировал троих земляков в своем доме в с. Коноваловка Борского района. Вот только предоставлять им жилье мужчина не собирался.

Подозреваемый признал вину и пояснил, что не брал с мигрантов денег, а просто хотел помочь, хоть и знал, что нарушает закон.

Сейчас иностранцев сняли с миграционного учета.