Лучшей платформой по критерию легкости запуска онлайн-бизнеса в России был признан Авито. Об этом информирует агентство "РБК Исследования рынков", которое представило рейтинг интернет-платформ для старта онлайн-бизнеса в товарном сегменте.

Рейтинг составлен на основе опроса деловой аудитории РБК, который проходил с 3 по 10 декабря 2024 года и охватил 1016 респондентов. Среди участников опроса были как действующие предприниматели (645), так и те, кто планирует открыть свой бизнес в ближайший год (371).

Все участники опроса (100%) занимаются продажей товаров через интернет, продажей в офлайне (25,6%), работают в сфере производства (7,9%), строительства (3,1%) и других. Большинство из них (64,7%) работают как индивидуальные предприниматели, а 25,9% являются самозанятыми. Среди тех, кто намерен открыть бизнес, 50,7% планируют сделать это в течение следующих шести месяцев.

Основные результаты исследования:

При выборе платформы для старта бизнеса как состоявшихся, так и потенциальных предпринимателей в среднем интересовали три интернет-площадки. В большинстве случаев ими становились маркетплейсы OZON, Wildberries и классифайд Авито. Каждой из данных платформ для запуска бизнеса интересовались более 50% опрошенных.

Классифайд Авито признан платформой № 1, где легче всего начать онлайн-бизнес в России. Согласно результатам опроса данное мнение разделяют 31,4% опрошенных. Второе и третье места в рейтинге заняли маркетплейсы Ozon и Wildberries, которых указали соответственно 21,2 и 20,5% респондентов. В пятерку лидеров со значительным отставанием также вошли "ВКонтакте" (5,8%) и Telegram (5,8%).

Авито занимает ведущие позиции и в субрейтингах: 30,4% опрошенных предпринимателей считают эту платформу самой удобной для начала онлайн-бизнеса по продаже товаров. Это мнение также поддерживают 33,2% респондентов, планирующих открыть свой бизнес.

"Авито — номер один классифайд в мире, у нас 70 млн уникальных пользователей ежемесячно. Сейчас на Авито около миллиона активных пользователей — представители малого и среднего бизнеса, использующие площадку для широкого круга задач. Мы не маркетплейс и не стремимся им стать, наша модель предполагает совсем другой формат взаимодействия продавца и покупателя и строится на ДНК социальной коммерции. Поэтому Авито — уникальная площадка для продажи товаров под заказ и товаров, требующих консультаций, например, мебели и предметов интерьера, одежды и аксессуаров по индивидуальному заказу. Кроме того, покупатели приходят на площадку за товарами, которые сложно отыскать на других платформах, а также брендами, которые не найти в рознице. Большим спросом пользуется ассортимент продавцов, предлагающих товары для автомобилей и электронику. На Авито легко начать бизнес, развивать омниканальность и растить свои продажи за счет коммуникации с покупателем: 94% сделок на Авито происходят после коммуникации с продавцом, поэтому, чтобы быть успешным на Авито, нужно активно общаться в чатах и отвечать на звонки", — комментирует Алексей Ли, коммерческий директор Авито Товаров.

"Уже сейчас Россия — страна полностью победившего омниканального потребления. По итогам 2024 года Россия опередила Корею и уступает только Китаю по уровню проникновения покупок непродовольственных товаров онлайн. Таким образом, то качество сервиса, которое в России сейчас обеспечивается в онлайне, является фактически уникальным даже по мировым меркам. 50% всех продаж непродовольственных товаров, за исключением автомобилей и моторного топлива, россияне приобретают в онлайне. Тренд на быстрый рост сохраняется, а самое интересное — это то, что тренд развивается не только в крупных городах. Наиболее бурный рост электронной коммерции происходит в малых городах и населенных пунктах благодаря пунктам выдачи заказов. При этом российский рынок является уникальным. Нигде в мире больше нет такой высокой конкуренции среди онлайн-площадок. Соответственно у предпринимателей, малого и среднего бизнеса, есть возможность успешно конкурировать с крупнейшими ритейлерами за счёт более быстрой реакции, гибкости, экспертности. При этом Авито на текущем этапе своего развития представляет собой платформу с минимальным порогом входа, которая дает возможность начать свое развитие или дополнить свою омниканальную модель взаимодействием с огромной аудиторией в совершенно другом разрезе, чем на маркетплейсах, за счет прямой связи с клиентом и гибкого ценообразования. Что позволяет бизнесу также использовать платформу для тестирования новых идей и формирования клиентской базы без значительных финансовых вложений", — прокомментировал Михаил Бурмистров, гендиректор "Infoline-аналитики".

Среди главных преимуществ Авито перед другими интернет-платформами респонденты выделили широкую аудиторию пользователей платформы, возможность старта бизнеса с минимальными вложениями, а также простоту регистрации и старта бизнеса. Авито представляет собой не только площадку для старта бизнеса, но и готовую инфраструктуру для предпринимателей, где они могут решать ключевые бизнес-задачи.

При этом топ-5 ключевых преимуществ, которые отметили респонденты, как уже являющиеся предпринимателями, так и те, кто планируют старт в онлайн-бизнесе в ближайшее время, идентичны.