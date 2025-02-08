Футболист "Акрона" отправился в аренду в белградский "Партизан"

Игрок ФК "Акрон" Боян Димоски арендован белградским "Партизаном", передает пресс-служба футбольного клуба Тольятти.

"Крайний защитник "Акрона" будет получать игровую практику в стане одного из лидеров Суперлиги Сербии", - уточнили в тольяттинском ФК.

23-летний игрок выступает за "Акрон" с июня 2023 года. За это время Боян провел 42 матча, в которых отметился тремя голевыми передачами.