Футболист "Акрона" отправился в аренду в белградский "Партизан"

Игрок ФК "Акрон" Боян Димоски арендован белградским "Партизаном", передает пресс-служба футбольного клуба Тольятти.
"Крайний защитник "Акрона" будет получать игровую практику в стане одного из лидеров Суперлиги Сербии", - уточнили в тольяттинском ФК.
23-летний игрок выступает за "Акрон" с июня 2023 года. За это время Боян провел 42 матча, в которых отметился тремя голевыми передачами.
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Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.