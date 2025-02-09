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Преступления Происшествия

В Самаре за мошенничество будут судить "мастера" по ремонту квартир

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Житель Самары обвиняется в совершении мошенничества, связанного с оказанием услуг по ремонту квартир, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Не получив обещанного результата, после передачи 72 тысяч рублей "под честное слово", заказчица поняла, что стала жертвой обмана и обратилась за помощью в отдел полиции.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Следователи Промышленного районе Самары предъявили обвинение ранее неоднократно судимому за совершение мошенничеств местному жителю. Его обвиняют в мошенничестве. Жертвой стала 50-летняя жительница Самары, которая в интернете нашла объявление об оказании услуг по ремонту квартиры.

Она позвонила по указанному номеру и договорилась о встрече. В назначенное время к ней домой приехал "мастер по ремонту", определил перечень работ и озвучил их стоимость. Женщина согласилась на предложенные условия и после заключения устного договора передала мужчине 72 тысячи рублей в качестве аванса.

В полиции она пояснила, что частично работы начались, но спустя время "мастер" начал откладывать срок окончания ремонта. На просьбы вернуть деньги за невыполненную работу, мужчина под разными предлогами уходил от ответа. Не получив обещанного результата, заказчица поняла, что стала жертвой обмана и обратилась за помощью в полицию Промышленного района.

Правоохранители смогли его вычислить и задержать. Допрошенный в качестве подозреваемого ранее неоднократно судимый за совершение мошенничеств 41-лений самарец пояснил, что с самого начала не собирался выполнять обязательства по ремонту. Для создания видимости работы пригласил двух мужчин для демонтажа пола, передав им за услугу 10 000 рублей. Остальные деньги он потратил на собственные нужды.

"В настоящее время фигуранту вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Самары для принятия решения по существу", — отмечается в сообщении.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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