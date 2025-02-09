В Самаре за мошенничество будут судить "мастера" по ремонту квартир

Житель Самары обвиняется в совершении мошенничества, связанного с оказанием услуг по ремонту квартир, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Не получив обещанного результата, после передачи 72 тысяч рублей "под честное слово", заказчица поняла, что стала жертвой обмана и обратилась за помощью в отдел полиции.

Следователи Промышленного районе Самары предъявили обвинение ранее неоднократно судимому за совершение мошенничеств местному жителю. Его обвиняют в мошенничестве. Жертвой стала 50-летняя жительница Самары, которая в интернете нашла объявление об оказании услуг по ремонту квартиры.

Она позвонила по указанному номеру и договорилась о встрече. В назначенное время к ней домой приехал "мастер по ремонту", определил перечень работ и озвучил их стоимость. Женщина согласилась на предложенные условия и после заключения устного договора передала мужчине 72 тысячи рублей в качестве аванса.

В полиции она пояснила, что частично работы начались, но спустя время "мастер" начал откладывать срок окончания ремонта. На просьбы вернуть деньги за невыполненную работу, мужчина под разными предлогами уходил от ответа. Не получив обещанного результата, заказчица поняла, что стала жертвой обмана и обратилась за помощью в полицию Промышленного района.

Правоохранители смогли его вычислить и задержать. Допрошенный в качестве подозреваемого ранее неоднократно судимый за совершение мошенничеств 41-лений самарец пояснил, что с самого начала не собирался выполнять обязательства по ремонту. Для создания видимости работы пригласил двух мужчин для демонтажа пола, передав им за услугу 10 000 рублей. Остальные деньги он потратил на собственные нужды.

"В настоящее время фигуранту вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Самары для принятия решения по существу", — отмечается в сообщении.