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Футбол Спорт

"Крылья Советов" сыграли вничью с "ПариНН" — 3:3

АНТАЛЬЯ. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 9 февраля, в Анталье, в заключительном матче второго сбора самарские "Крылья Советов" сыграли вничью с "ПариНН" — 3:3.

Фото: предоставлено пресс-службой ФК "Крылья Советов"

Перед матчем было объявлено, что игра продлится 3 тайма: два тайма по 45 и один — 30 минут.

Уже на 7 минуте нижегородцы открыли счет в матче, при выходе из-под прессинга от гостей, Песьяков делает неудачную передачу, мяч подхватывает Александр Кокшаров и забивает — 0:1. Под конец первого тайма самарцы снова ошибаются при выносе мяча, Песьякова обкрадывают, передача на Валерия Царукяна, который забивает в пустые ворота — 0:2.

Во втором тайме самарцы смогли распечатать ворота Медведева, на 56 минуте последовала подача с фланга, вратарь гостей отбил прямо под удар Дмитриева, сейв, отскок к Амару Рахмановичу и гол — 1:2. Проходят 10 минут и подопечные Гончаренко увеличивают преимущество, отличается Никита Ермаков — 1:3.

В третьем тайме самарцы вновь отыгрывают отставание, после передачи в разрез в ближний угол забивает Ульви Бабаев — 2:3. Точку в матче ставит Иван Бобер, нижегородцы сделали неудачный пас назад, Павел Попов подхватил мяч и выйдя 2 в 1 отдал на набегающего Ивана Бобра — 3:3.

Следующий контрольный матч самарцы проведут 16 февраля против "Кызыл-Жара" (Петропавловск).

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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