В Кировском районе Самары водитель сбил парня, переходившего дорогу на "красный"

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В воскресенье, 9 февраля, в 21:55 в Кировском районе Самары 32-летний водитель Nissan Teana сбил 19-летнего пешехода, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.