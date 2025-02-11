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Культура

Творческие идеи Самарской области получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В числе победителей — проекты из Самары, Тольятти, Сызрани, Чапаевска, Октябрьска, а также Клявлинского, Елховского и Исаклинского районов.

В Тольятти пройдет II-й Всероссийский фестиваль театров кукол "КукСъезд", посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной войне, фестиваль представит лучшие спектакли театров кукол России. В основе постановок — классические произведения о Великой Отечественной войне, дневники очевидцев, истории участников ВОВ, работников тыла и детей войны.

"Состоится долгожданная встреча профессионалов-кукольников со всей страны. Спектакли, мастер-классы, праздничная программа. А какой подарок мы готовим для нашего города в день закрытия "КукСъезда"! Фестиваль запланирован на июнь. Начинаем готовиться", — поделилась планами главный режиссер Тольяттинского театра кукол Янина Дрейлих.

В юбилейный победный год  80-летия Победы на грантовые средства ПФКИ в Октябрьске появится аллея зенитчиц. В рамках проекта-победителя конкурса ПФКИ на памятной аллее установят 16 информационных стендов с подробной информацией о девушках-зенитчицах, участницах обороны железнодорожного моста через Волгу. Творческим партнером проекта выступил народный самодеятельный коллектив — оркестр русских народных инструментов "Русские фрески" под управлением заслуженного работника культуры Самарской области, лауреата премии Правительства Российской Федерации "Душа России" Светланы Ковалевой. На торжественном открытии оркестр представит патриотическую концертную программу с участием солиста оркестра Росгвардии РФ Максима Щербицкого.

"Тема сохранения памяти о героях — земляках Великой Отечественной войны не теряет актуальности, — рассказала директор ДК "Железнодорожник" (Октябрьск) Марина Поликарпова. — Мы хотим вовлечь в проект  школьников и молодежь, чтобы они знали и помнили историю не только России, но и своей малой родины. Потомки должны знать, какой ценой достался мир".

В Самарской области пройдет театральный фестиваль "Весна Победы" — это еще один проект от Самарского региона, ставший победителем первого грантового конкурса ПФКИ 2025 года.
Творческая концепция проекта направлена на сохранение исторической памяти и развитие театрального искусства. В программе фестиваля — спектакли, мастер-классы, дискуссии и другие мероприятия, посвященные теме Великой Отечественной войны, подвигам советского народа на фронте и в тылу. В фестивале примут участие театральные коллективы, студенты, театральные педагоги и руководители студий, которые покажут свои постановки, посвященные различным темам отечественной истории и культуры.

"Это позволит увидеть разнообразие подходов к интерпретации этих тем в театральном искусстве. Мастер-классы и дискуссии мы хотим посвятить вопросам сохранения исторической памяти и роли театра в этом процессе. Уверен, что такие форматы позволят участникам и зрителям обсудить актуальные проблемы и обменяться опытом", — рассказал автор проекта, руководитель театрального пространства "ДОМ" Валерий Худящев.

Участниками фестиваля станут старшеклассники, студенты вузов, колледжей и техникумов, любительские театральные студии и школьные театры. Молодые люди также  смогут встретиться с ветеранами ВОВ — разные поколения объединяться, чтобы сохранить историческую память и память сердца.

Самарская область подала на конкурс 176 проектов. Общий размер грантовых средств составил 96 млн рублей.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Последние комментарии

Алекс Ворон 06 декабря 2024 04:11 Что не так с самарскими "шишигами": мнения жителей и экспертов

Полностью с Вами согласен. И про наших "чуднЫх" парламентариев и про "Самарика". Которого впервые слышу.

Алекс Ворон 06 декабря 2024 04:06 Что не так с самарскими "шишигами": мнения жителей и экспертов

Это какой такой "известный персонаж Самарик"? Все свои 40 лет живу в Самаре и впервые слово то такое слышу! Да и звучит стрёмно... А шишиги действительно прикольные.

Nataly Kozlovskaya 05 декабря 2024 12:08 Что не так с самарскими "шишигами": мнения жителей и экспертов

В Самаре в кои-то веки сделали что-то реально крутое. Что вызывает желание приехать в этот город и бродить по улицам в поисках шишиг. Сразу хочется и какую-то сувернирную карту города купить с нанесенными на нее точками, где этих шишиг искать. И потом в каком-то кафе посидеть, замерзнув или устав от поисков. И купить маленькую скульптурку шишиги на память.

Анна Вырина 04 декабря 2024 13:11 Что не так с самарскими "шишигами": мнения жителей и экспертов

А Матвеев с таким комментарием сам не идиот? Пора бы парламентарию уже научиться разговаривать нормально и уважительно. Кто такой Самарик? Ни разу не слышала. Согласна с Арменом Арутюновым. Дайте городу крутое новое развитие. И отстаньте уже от этого милого и интересного проекта!

Дмитрий Лакоценин 04 сентября 2024 05:27 Михаил Матвеев: "На бывшем заводе клапанов нужны полноценные раскопки"

Совершенно справедливо.

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