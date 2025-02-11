Творческие идеи Самарской области получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив

В числе победителей — проекты из Самары, Тольятти, Сызрани, Чапаевска, Октябрьска, а также Клявлинского, Елховского и Исаклинского районов.

В Тольятти пройдет II-й Всероссийский фестиваль театров кукол "КукСъезд", посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной войне, фестиваль представит лучшие спектакли театров кукол России. В основе постановок — классические произведения о Великой Отечественной войне, дневники очевидцев, истории участников ВОВ, работников тыла и детей войны.

"Состоится долгожданная встреча профессионалов-кукольников со всей страны. Спектакли, мастер-классы, праздничная программа. А какой подарок мы готовим для нашего города в день закрытия "КукСъезда"! Фестиваль запланирован на июнь. Начинаем готовиться", — поделилась планами главный режиссер Тольяттинского театра кукол Янина Дрейлих.

В юбилейный победный год 80-летия Победы на грантовые средства ПФКИ в Октябрьске появится аллея зенитчиц. В рамках проекта-победителя конкурса ПФКИ на памятной аллее установят 16 информационных стендов с подробной информацией о девушках-зенитчицах, участницах обороны железнодорожного моста через Волгу. Творческим партнером проекта выступил народный самодеятельный коллектив — оркестр русских народных инструментов "Русские фрески" под управлением заслуженного работника культуры Самарской области, лауреата премии Правительства Российской Федерации "Душа России" Светланы Ковалевой. На торжественном открытии оркестр представит патриотическую концертную программу с участием солиста оркестра Росгвардии РФ Максима Щербицкого.

"Тема сохранения памяти о героях — земляках Великой Отечественной войны не теряет актуальности, — рассказала директор ДК "Железнодорожник" (Октябрьск) Марина Поликарпова. — Мы хотим вовлечь в проект школьников и молодежь, чтобы они знали и помнили историю не только России, но и своей малой родины. Потомки должны знать, какой ценой достался мир".

В Самарской области пройдет театральный фестиваль "Весна Победы" — это еще один проект от Самарского региона, ставший победителем первого грантового конкурса ПФКИ 2025 года.

Творческая концепция проекта направлена на сохранение исторической памяти и развитие театрального искусства. В программе фестиваля — спектакли, мастер-классы, дискуссии и другие мероприятия, посвященные теме Великой Отечественной войны, подвигам советского народа на фронте и в тылу. В фестивале примут участие театральные коллективы, студенты, театральные педагоги и руководители студий, которые покажут свои постановки, посвященные различным темам отечественной истории и культуры.

"Это позволит увидеть разнообразие подходов к интерпретации этих тем в театральном искусстве. Мастер-классы и дискуссии мы хотим посвятить вопросам сохранения исторической памяти и роли театра в этом процессе. Уверен, что такие форматы позволят участникам и зрителям обсудить актуальные проблемы и обменяться опытом", — рассказал автор проекта, руководитель театрального пространства "ДОМ" Валерий Худящев.

Участниками фестиваля станут старшеклассники, студенты вузов, колледжей и техникумов, любительские театральные студии и школьные театры. Молодые люди также смогут встретиться с ветеранами ВОВ — разные поколения объединяться, чтобы сохранить историческую память и память сердца.

Самарская область подала на конкурс 176 проектов. Общий размер грантовых средств составил 96 млн рублей.