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Химики Самарского политеха разработали материал для имплантов

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Научный коллектив кафедры "Технология органического и нефтехимического синтеза" Самарского политеха разработал новый способ получения биоразлагаемых полиэфиров — вид полимеров со сложноэфирной группой. На открытие получен патент № RU 2 830 749 C1, сообщает пресс-служба вуза.

"К полимерам медицинского назначения предъявляются строгие требования. Например, высокая чистота и однородность материала, способность выдерживать стерилизующую обработку различными методами и средствами, отсутствие раздражающего, токсического воздействия на живые организмы, как самих полимеров, так и продуктов, присутствующих в материале или образующихся в процессе его хранения и эксплуатации", — пояснила старший преподаватель кафедры Наталья Ильичева.

Научный коллектив взял за основу известный двухстадийный способ получения сложных полиэфиров, но добавив в него дополнительный ингредиент с тремя функциональными группами.

На первой стадии осуществляется синтез олигомеров на основе алифатической дикарбоновой кислоты и двухатомного спирта. На второй стадии происходит конденсация этих соединений для получения высокомолекулярного продукта. Однако полученные полиэфиры обладают высокой степенью кристалличности. В кристаллических областях макромолекулы плотно упакованы, что влияет на скорость биоразложения. Чтобы улучшить физико-химические и механические свойства ученые Политеха в качестве дополнительного мономерного компонента используют яблочную кислоту.

"Яблочная кислота — двухосновная гидроксикарбоновая кислотой. За счет функциональных групп позволят "перенастроить" полученный полиэфир, снизив степень кристалличности и повысив гидрофильность материала", — отметила Наталья Ильичева.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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