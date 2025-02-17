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Футбол Спорт

Гендиректором "Крыльев Советов" назначен Роберт Тер-Абрамян

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пост генерального директора "Крыльев Советов" занял Роберт Тер-Абрамян, написал в своем Телеграм-канале губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

"Сегодня состоялся совет директоров футбольного клуба "Крылья Советов". [...] По моему предложению новым генеральным директором утвержден Роберт Эдуардович Тер-Абрамян, ранее занимавший должность коммерческого директора Футбольной национальной лиги", - сообщил губернатор.

Он также отметил, что было много кандидатур на этот пост. В пользу Тер-Абрамяна, по словам Вячеслава Федорищева, сыграл серьезный опыт в спортивном менеджменте, в том числе в привлечении партнеров и спонсоров, увеличении доходов клубов.

"Сейчас перед ним поставлены аналогичные задачи, а также повышение эффективности управления "Крыльями", финансовая дисциплина клуба, создание условий для достижения командой высоких спортивных результатов, развитие местных игроков, увеличение посещаемости домашних матчей. Это лишь ключевые направления. Работы много. Желаю удачи!", - написал глава региона.

Он также поблагодарил Вадима Андреева, ранее руководившего клубом, и пожелал ему дальнейших успехов.

Напомним, в конце прошлого года была утверждена новая стратегия развития "Крыльев". В трехлетней перспективе она включает в себя снижение финансового участия региона до 20% от бюджета клуба, появление в основном составе трех представителей самарского футбола, увеличение посещаемости домашнего стадиона до 30 тыс. зрителей.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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