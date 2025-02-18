Заместителем гендиректора "Крыльев" назначен Руслан Пименов

Руслан Пименов назначен на должность заместителя генерального директора ПФК "Крылья Советов", сообщает пресс-служба самарского клуба.

Он будет курировать стратегию развития клуба от Академии до основной команды, а также селекционную работу службы скаутов. Помимо этого специалист возьмет на себя вопросы привлечения спонсоров, популяризацию футбола и медиа-блок.

Руслан Валерьевич родился 25 ноября 1981 года. Выступал за "Локомотив", французский "Мец", владикавказскую "Аланию" и московское "Динамо".

Является двукратным чемпионом и обладателем Кубка России, экс-футболистом сборной России, амбассадором РФС и экспертом телеканала "Матч ТВ". С сентября прошлого года занимал должность заместителя директора ФК "Орел".

"Перед нами стоят важные задачи. В первую очередь — это достижение спортивных результатов. Мы будем уделять большое внимание развитию талантливой молодежи, создавать условия для их профессионального роста.

Еще один ключевой приоритет — привлечение болельщиков на трибуны.

Благодарю руководство клуба за оказанное доверие! Самара и Самарская область — это футбольный регион", — отметил Руслан Пименов после своего назначения.