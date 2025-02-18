Заместителем гендиректора "Крыльев" назначен Руслан Пименов

Руслан Пименов назначен на должность заместителя генерального директора ПФК "Крылья Советов", сообщает пресс-служба самарского клуба.
Он будет курировать стратегию развития клуба от Академии до основной команды, а также селекционную работу службы скаутов. Помимо этого специалист возьмет на себя вопросы привлечения спонсоров, популяризацию футбола и медиа-блок.
Руслан Валерьевич родился 25 ноября 1981 года. Выступал за "Локомотив", французский "Мец", владикавказскую "Аланию" и московское "Динамо".
Является двукратным чемпионом и обладателем Кубка России, экс-футболистом сборной России, амбассадором РФС и экспертом телеканала "Матч ТВ". С сентября прошлого года занимал должность заместителя директора ФК "Орел".
"Перед нами стоят важные задачи. В первую очередь — это достижение спортивных результатов. Мы будем уделять большое внимание развитию талантливой молодежи, создавать условия для их профессионального роста.
Еще один ключевой приоритет — привлечение болельщиков на трибуны.
Благодарю руководство клуба за оказанное доверие! Самара и Самарская область — это футбольный регион", — отметил Руслан Пименов после своего назначения.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.