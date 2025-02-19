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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре планируют продлить бульвар на ул. Чернореченской до ул. Клинической

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары планирует бороться с хаотичной торговлей у ТЦ "Мико" нетривиальными способами: за счет продления бульвара по ул. Чернореченской до ул. Клинической. Об этом заявил в своем телеграм-канале глава города Иван Носков.

Фото: телеграм-канал Ивана Носкова

Мэр ответил, что ему поступали и продолжают поступать жалобы, связанные с несанкционированной торговлей, включая торговлю у ТЦ "Мико".

"Работу по демонтажу незаконных ларьков уже начали, до конца года все они должны быть убраны. И не только в Ленинском районе, но и по всей Самаре. Подчеркну, что мы готовы вести диалог с предпринимателями, предлагать легальные торговые места, например, на ярмарках. Всем рекомендую смириться с тем, что обшарпанных ларьков, палаток на улицах областного центра больше не будет, и вести торговлю цивилизованно", - констатировал Иван Носков.

Он добавил, что если предпринимателям понадобится помощь, они могут обратиться в департамент экономического развития и торговли. "Всем, кто уже обратился, помогают", - добавил глава города.

"Что касается хаотичной парковки у торгового центра, рассматриваем нетривиальное решение — продлить бульвар по улице Чернореченской до улицы Клинической. Для этого нужно сделать благоустройство. В этом году начнем проектирование", - заключил Иван Носков.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

на Железнодорожный вокзал
на ЦАВ/до Ташкентской по Московскому шоссе
в Кошелев-проект
в Волгарь
в Южный город
по Ново-Садовой
не нужно нам метро
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