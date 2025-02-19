В Самаре планируют продлить бульвар на ул. Чернореченской до ул. Клинической

Мэрия Самары планирует бороться с хаотичной торговлей у ТЦ "Мико" нетривиальными способами: за счет продления бульвара по ул. Чернореченской до ул. Клинической. Об этом заявил в своем телеграм-канале глава города Иван Носков.

Мэр ответил, что ему поступали и продолжают поступать жалобы, связанные с несанкционированной торговлей, включая торговлю у ТЦ "Мико".

"Работу по демонтажу незаконных ларьков уже начали, до конца года все они должны быть убраны. И не только в Ленинском районе, но и по всей Самаре. Подчеркну, что мы готовы вести диалог с предпринимателями, предлагать легальные торговые места, например, на ярмарках. Всем рекомендую смириться с тем, что обшарпанных ларьков, палаток на улицах областного центра больше не будет, и вести торговлю цивилизованно", - констатировал Иван Носков.

Он добавил, что если предпринимателям понадобится помощь, они могут обратиться в департамент экономического развития и торговли. "Всем, кто уже обратился, помогают", - добавил глава города.

"Что касается хаотичной парковки у торгового центра, рассматриваем нетривиальное решение — продлить бульвар по улице Чернореченской до улицы Клинической. Для этого нужно сделать благоустройство. В этом году начнем проектирование", - заключил Иван Носков.