В Самаре планируют продлить бульвар на ул. Чернореченской до ул. Клинической

Мэрия Самары планирует бороться с хаотичной торговлей у ТЦ "Мико" нетривиальными способами: за счет продления бульвара по ул. Чернореченской до ул. Клинической. Об этом заявил в своем телеграм-канале глава города Иван Носков.
Мэр ответил, что ему поступали и продолжают поступать жалобы, связанные с несанкционированной торговлей, включая торговлю у ТЦ "Мико".
"Работу по демонтажу незаконных ларьков уже начали, до конца года все они должны быть убраны. И не только в Ленинском районе, но и по всей Самаре. Подчеркну, что мы готовы вести диалог с предпринимателями, предлагать легальные торговые места, например, на ярмарках. Всем рекомендую смириться с тем, что обшарпанных ларьков, палаток на улицах областного центра больше не будет, и вести торговлю цивилизованно", - констатировал Иван Носков.
Он добавил, что если предпринимателям понадобится помощь, они могут обратиться в департамент экономического развития и торговли. "Всем, кто уже обратился, помогают", - добавил глава города.
"Что касается хаотичной парковки у торгового центра, рассматриваем нетривиальное решение — продлить бульвар по улице Чернореченской до улицы Клинической. Для этого нужно сделать благоустройство. В этом году начнем проектирование", - заключил Иван Носков.
Последние комментарии
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут